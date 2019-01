Manifestaţii ale „Vestelor galbene” la Paris In Franta asa-numitele „Veste galbene” s-au mobilizat din nou astazi, ca de obicei, pe Facebook. La Paris au avut loc patru manifestatii separate. Patru grupuri de „Veste galbene” au pornit la inceputul dupa amiezii din puncte difrite si defileaza pe strazile din Paris. Manifestatiile au avut loc intr-o atmosfera calma, pana in urma cu mai putin de o ora, cand au fost inregistrate primele ciocniri provocate de persoane imbracate in negru si cu fetele acoperite, care au aruncat cu obiecte inspre politisti si au incercat sa ridice baricade. Fortele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene, au… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de “veste galbene” s-au mobilizat, sambata, in Franta, pentru a noua saptamana consecutiv, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului. La Paris, au fost retinute 24 de persoane, iar la Bourges 13.Potrivit lci.fr, cei peste 30 de manifestanti au fost retinuti dupa…

- Dupa atacul terorist de marti seara de la Strasbourg, soldat cu trei morti si 13 raniti, pe mai multe conturi de Facebook ale unor „veste galbene“ circula tot felul de teorii conspirationiste. Unii scriu ca acest atac a fost organizat pentru a contracara planurile vestelor galbene care au anuntat un…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a acuzat luni pe aparatorii drepturilor omului ca inchid ochii la manifestatiile ''vestelor galbene'' din Franta, subliniind ca ei sunt in schimb prompti...

- Tensiunea era in crestere sambata in apropiere de Champs Elyseacute;es, la Paris, unde fortele de ordine au lansat primele gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din miscarea 39;vestelor galbene 39;, adunati cu miile sa protesteze, cerand demisia lui Macron, relateaza AFP citat de Agerpres.roIn…

- Protestatarii au incercat sa rupa cordonul de securitate format de polițiști pe Champ Elysee in Paris. Forțele de ordine au raspuns imediat cu gaze lacrimogene. De asemenea, pe rețelele de socializare s-au dat indemnuri la proteste violente.Pentru a preintampina astfel de proteste violente…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron se va adresa ''la inceputul saptamanii viitoare'' in legatura cu criza ''Vestelor galbene'' deoarece nu doreste ''sa puna gaz pe foc'' inaintea manifestatiilor de sambata, a declarat vineri presedintele Adunarii Nationale, Richard Ferrand, relateaza AFP. 'Dupa…

- ”Les Foulards rouges” este un grup care s-a creat recent, tot pe Facebook, ca riposta impotriva ”Gilets jaunes”. Initiatorii au fost locuitorii din Vaucluse (sudul Frantei) care doreau sa denunte actiunile ”vestelor galbene”. Membri ”esarfelor rosii” afirma ca pledeaza pentru ”libera circulatie” in…

- Baraje in fața rafinariilor, pe marile artere de circulație in orașe sau la intrarea in orașe, dar și pe autostrazi sunt principalele masuri de protest care au loc sambata in Belgia și Franța contra creșterii prețului la carburanți. Orașul Paris este aproape blocat, la toate intrarile mari in oraș fiind…