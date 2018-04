Stiri pe aceeasi tema

- 'In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata o hotarare prin care bugetul Ministerului Afacerilor Interne a fost suplimentat cu suma de 30 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in vederea achizitionarii de autovehicule de catre Inspectoratul General al Politiei…

- Numarul persoanelor din Germania care se descriu ca salafisti - adepti ai unei forme extrem de conservatoare de islam sunnit- s-a dublat in ultimii cinci ani, potrivit cifrelor anuntate miercuri de Ministerul federal de Interne, transmite dpa. Daca in 2013 numarul celor care se declarau…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu. De obicei, pensiile se…

- Guvernul a anuntat inainte de sedinta de saptamana trecuta ca analizeaza posibilitatea acordarii salariilor bugetarilor inainte de Paste. Dupa sedinta de guvern de joi insa, ministrii nu au mai venit cu precizari, semn ca decizia a fost amanata. Singura posibilitate ramane astfel sedinta de…

- Primul centru federal din Germania pentru solicitantii de azil respinsi va fi operational pana la finalul acestui an, a anuntat joi un oficial al Ministerului de Interne german, Stephan Mayer, citat de cotidianul Suddeutsche Zeitung, transmite DPA. Proiectul va fi unul de 'maxima prioritate',…

- Politia nationala spaniola a anuntat miercuri ca a arestat la Barcelona doi agenti ai politiei regionale catalane care se gaseau in aceeasi masina cu fostul lider al executivului catalan Carles Puigdemont in momentul arestarii lui duminica in Germania, relateaza AFP. Politia nationala…

- Politistii din cadrul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) vor picheta miercuri Ministerul de Interne, acestia fiind nemultumiti de conditiile de munca, precum si fata de salarizarea personalului din sector. Presedintele SNCCP, Dumitru Coarna, a declarat…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va ”ramane in…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de "rebeliune", a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va…

- O decizie privind extradarea in Spania a liderului catalan aflat in exil Carles Puigdemont este putin probabila in aceasta saptamana, a declarat o purtatoare de cuvant a procurorilor din nordul Germaniei, la o zi dupa ce liderul separatist a fost retinut de autoritatile germane, relateaza dpa. Afirmand…

- Mii de persoane, multe dintre ele fluturind steagurile Cataloniei, demonstreaza in Barcelona duminica dupa ce politia din Germania l-a arestat pe fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, conform AFP. Protestatarii au scandat „Puigdemont, presedintele nostru” si „Libertate pentru prizonierii politici”,…

- Protestele de sustinere a fostului lider catalan Carles Puigdemont, retinut in Germania in baza unui mandat de arestare european emis de Spania, s-au soldat cu 89 de raniti si patru persoane retinute, scrie Sky News.

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite, iar alte patru au fost retinute in timpul protestelor fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie News.ro, citand Sky News.

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite iar alte patru au fost retinute in protestele fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie Sky News.

- Peste 50 de oameni au fost raniti si alti trei ai fost arestati in urma unor proteste violente izbucnite in Barcelona, dar si in alte orase din Catalonia, ca urmare a arestarii fostului lider catalan Carles Puigdemont, relateaza The Associated Press.

- Proteste in Barcelona dupa arestarea lui Carles Puigdemont. Mii de persoane au iesit in strada, duminica, in aceeasi zi in care autoritatile din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont. Vezi galeria foto + 5 + 5 Intre protestatari si fortele de ordine au avut loc ciocniri, motiv…

- Mii de persoane protesteaza duminica in Barcelona, dupa ce forțele de ordine din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan, Carles Puigdemont, informeaza AFP. Autoritațile catalane au facut apel catre oameni sa nu mai protesteze, dupa ce intre poliție și manifestanți au avut loc ciocniri violente.

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea in Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AGERPRES, citand AFP.Citeste si: Premii de aproape 5 MILIOANE de euro, la Loto:…

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea în Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AFP.

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea in Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AFP. La apelul unui grup separatist radical, Comitetele de Aparare a Republicii,…

- Doi sindicaliști din Poliție au fost fotografiați in timp ce ar urina pe Biserica Kretzulescu din București. Imaginea surprinsa de un tanar a starnit controverse, dupa ce a fost publicata pe rețelele de socializare. Contactat de reporterii Libertatea.ro, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor…

- Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza in fata MAI Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza, la aceasta ora, în fata Ministerului de Interne, nemultumite de conditiile de lucru si de salarizare. Dupa prânz, manifestantii ar urma sa plece într-un mars…

- Sindicalistii din Politie protesteaza astazi in fata Ministerului de Interne. Actiunea de protest are loc intre orele 9.00 ndash; 12.00 in Piata Revolutiei MAI , iar de la ora 12.00 se porneste in mars catre Piata Victoriei unde este sediul Guvernului. De la ora 13.00 pana la ora 16.00 sindicalistii…

- Peste 20 de persoane au fost ranite dupa ce politia a folosit bastoanele pentru a dispersa protestatarii din zona cladirilor federale din Barcelona.Protestele de vineri au fost organizate de o grupare separatista inainte ca decizia Curtii sa fie anuntata. Dar hotararea a inflamat spiritele…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii protestaza sambata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare.

- Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana", "Politisti in slujba cetatenilor, nu in slujba politicienilor", "Suntem prizonierii incompetentei voastre". Presedintele SNAP, Iulian Surugiu, a declarat pentru AGERPRES ca sunt multe…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Reuters. Adjunctul ministerului, Nusrat Rahimi, a declarat pentru RFE/RL ca majoritatea victimelor sunt civili. Atacul a…

- Incendiul a fost declansat in noaptea de joi spre vineri la o moschee din Lauffen, la nord de Stuttgart, potrivit unui comunicat comun al procuraturii din Stuttgart si politiei din Heilbronn. "Indivizi necunoscuti au aruncat mai multe cocteiluri Molotov pe fereastra" cladirii in care dormea…

- Germania accepta un numar din ce in ce mai mare de solicitanti de azil din Turcia, potrivit unor cifre difuzate de Ministerul de Interne si citate de publicatii ale grupului german Funke Media Group, relateaza DPA.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul PSD: Liviu…

- Ben Emerson, avocatul lui Carles Puigdemont, a precizat ca aceasta initiativa este motivata de actele Guvernului spaniol dupa declansarea crizei politice din Catalonia, care ar fi incalcat mai multe norme ce privesc dreptul de a fi ales sau libertatile de asociere si expresie. ”Cum justifica…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat miercuri ca institutiile afectate au luat masurile necesare pentru protectia datelor si anchetarea incidentului. "Atacul a fost izolat si a controlat in cadrul administratiei federale" responsabile de retelele informatice guvernamentale,…

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a incerca sa deblocheze investirea unui nou presedinte al guvernului regional, in timp ce Carles Puigdemont ramane singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie AFP. Parlamentul regional…

- Septuagenarul este german de origine rusa si pana in prezent nu a avut antecedente penale. Barbatul a fost trimis in spatele gratiilor dupa ce a injunghiat cu un cutit trei migranti care cautau sa se refugieze in Germania. Gestul neasteptat al septuagenarului pare sa aiba la baza o "motivatie…

- Politia franceza a arestat trei persoane suspectate ca au legaturi cu atacurile islamiste care au avut loc in Catalonia in august 2017, conform Ministerului de Interne spaniol, scrie Reuters. Arestarile au avut loc in colaborare cu autoritatile spaniole, iar cei retinuti sunt banuiti ca ar avea legatura…

- Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat de catre un jurnalist israelian daca va fi incriminata orice persoana care vorbeste despre colaboratori polonezi ai regimului nazist in timpul Holocaustului, in conformitate cu noua lege adoptata…

- Anul trecut, numarul moldovenilor ce au obținut cetațenia Federației Ruse s-a diminuat cu circa doua mii fața de anul 2016, cind a constituit 17.397. Potrivit datelor Direcției principale de Migrație din cadrul Ministerului rus de Interne, moldovenii au constituit 6% din numarul total al strainilor…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- Atacul de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul ‘s-a incheiat’, a anuntat duminica dimineata purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan Najib Danish, anuntul intervenind la peste 12 ore de la declansarea acestuia, relateaza AFP. ‘Atacul s-a incheiat, toti atacatorii au fost ucisi;…

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub acuzare pentru rebeliune si secesiune, informeaza vineri agentiile…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt, scrie agerpres.ro. Responsabili…

- Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat deschiderea a 1.300 de Centre de Primire si Orientare pentru solicitantii de azil, dar a avertizat totodata ca noua lege a imigratiei va limita sosirea imigrantilor economici, informeaza EFE, preluata de Agerpres. "Franţa trebuie să primească…

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a catalogat ca fiind "o mizerie" informatia aparuta in presa ca ar avea un dosar penal pentru inselaciune si anunta ca va prezenta sambata un raport conducerii Ministerului de Interne. "In ultima saptamana, au aparut…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a anuntat ca va convoca cat mai repede un CEX pentru a lamuri situatia din interiorul partidului, informeaza Antena3.ro. Ministrul de Interne, Carmen Dan, si premierul Mihai Tudose sunt in momentul de fata in conflict deschis, un conflict in interiorul cabinetului generat…

- SINTEZA DECLARATIILOR SUSTINUTE DE PRESEDINTELE PNL, LUDOVIC ORBAN, IN CADRUL CONFERINTEI DE PRESA - 11 IANUARIE 2018 PNL solicita demisia sefului IGP si cere premierului demararea procedurilor de demitere a ministrului de Interne. In caz contrar, premierul sa plece din functie Primul subiect este legat…

- Cea mai mare unitate medicala din Prahova va primi și un RMN de la Ministerul Sanatatii Violeta Stoica 2018 poate fi declarat anul renașterii Spitalului Județean de Urgența Ploiești, pentru ca pana in luna decembrie vor fi incheiate toate lucrarile de modernizare demarate in cursul anului trecut, cu…