Manifestaţie test pentru separatiştii catalani Din 2012, separatistii organizeaza uriase manifestatii pe 11 septembrie, ziua 'Diada', sarbatoarea Cataloniei care comemoreaza caderea Barcelonei in 1714 in fata trupelor regelui Felipe al V-lea in Razboiul de Succesiune al Spaniei. Cu sloganul 'Obiectiv independenta', aceasta manifestatie, care a adunat peste un milion de persoane in ultimii ani, va incepe la orele 17.14, referitor la anul 1714, in Piata Spaniei din Barcelona. Aceasta are loc cu cateva saptamani inainte de anuntul asteptat in octombrie al verdictului contra celor 12 lideri separatisti judecati de Curtea Suprema a Spaniei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati cu varsta cuprinsa intre 26 si 38 de ani sunt acuzati ca au atras mai multe tinere cu promisiuni false de casatorie, pe care le-au obligat apoi sa se prostitueze in Italia, Spania, Belgia, Austria si Elvetia.

- Autonomie? Da. Desigur, cel putin în principiu. Dar cum si fata de cine? Asta nu mai e deloc clar. Pe scurt, Europa statelor se pierde atunci când vine vorba de viitorul Uniunii Europene si nu poate gasi patratul „autonomiei strategice europene”. Exista un grup de tari care ar…

- Pedro Sanchez a afirmat joi ca nu doreste ca Pablo Iglesias sa fie membru al executivului sau din cauza divergentelor profunde dintre ei, in special legate de Catalonia a carei tentativa de secesiune in 2017 a provocat una din cele mai grave crize politice ale tarii."Spania are nevoie de…

- WTA a ales cea mai frumoasa lovitura reușita miercuri la BRD Bucharest Open, iar autoarea este Irina Begu. În meciul din optimi cu Kaja Juvan (Slovenia, 111 WTA), românca s-a aparat excelent în fața smash-ului adversarei, a trecut în atac și a închis punctul de lânga…

- Ediția cu numarul 11 a Festivalului Internațional de Teatru de Strada București – B-FIT in the Street! are loc in perioada 12-14 iulie și include, in program, spectacole premiate, companii de teatru de strada aflate pentru prima data la București și reprezentații in premiera de free-running. Festivalul…

- Secesionistul catalan Carles Puigdemont, ales europarlamentar la sfarsitul lui mai, a depus un recurs la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in incercarea de a-si prelua functia, informeaza AGERPRES.Carles Puigdemont, care s-a refugiat in Belgia pentru a se sustrage urmaririi penale…

- CHIȘINAU, 26 iun – Sputnik. Un val de caldura fara precedent va lovi în aceste zile mai multe țari europene. Temperaturile vor urca chiar și pâna la 40 de grade, cele mai calde potrivit meteorologilor, vor fi zilele de joi și vineri. Canicula fara precedent în Franța Autoritațile…

- Vineri, 14 iunie a.c., a avut loc deschiderea polderelor de testare „FLOOD PROOF ROMANIA”, din cadrul proiectului B.R.I.G.A.I.D. - BRIDGING THE GAP FOR INNOVATIONS IN DISASTER RESILIENCE, un proiect care beneficiaza de 7,8 mil euro, fonduri nerambursabile, alocate prin Programul HORIZON 2020. Proiectul…