Manifestatie pro-kurda la Dusseldorf, soldata cu cativa raniti Cateva persoane au fost ranite duminica la aeroportul din Dusseldorf in urma unor ciocniri intre manifestanti pro-kurzi, turci si politie, a anuntat politia federala germana, potrivit Agerpres. Politia a dispersat cu gaze lacrimogene o manifestatie a militantilor pro-kurzi, care protestau fata de interventia armatei turce, din 20 ianuarie, in nord-vestul Siriei, contra militiei kurde YPG. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Fortele turce au atins joi un obiectiv important al ofensivei lor contra unei militii kurde in nord-vestul Siriei preluand controlul unei localitati strategice, dar campania lor este departe de a fi finalizata, relateaza AFP. Militarii turci, sprijiniti de combatanti sirieni, au preluat…

- Cel puțin patru oameni au fost raniți in doua atacuri cu arma alba, care au fost comise in Viena. Mai intai, trei membri ai aceleiași familii au fost grav raniți intr-un atac cu cuțitul, pentru ca apoi o alta persoana sa fie ranita, intr-o alta agresiune. In acest moment, poliția nu a stabilit o legatura…

- ”Suntem profund socati de aceasta veste oribila. Ne gandim la Bernhard si la familia sa si ii dorim cu totii o insanatosire grabnica”, a comentat CEO-ul grupului Uwe Tiggs.Politia din Dusseldorf a precizat, intr-un comunicat, ca atacul a avut loc duminica dimineata, intr-un parc din localitatea…

- Directorul financiar al grupul energetic german Innogy, Bernhard Gunther, a fost grav ranit intr-un atac cu acid, in vestul Germaniei, relateaza Reuters, scrie news.ro.”Suntem profund socati de aceasta veste oribila. Ne gandim la Bernhard si la familia sa si ii dorim cu totii o insanatosire…

- Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului.Fortele pro-guvernamentale au patruns in Afrin in urma cu doua saptamani doua saptamani pentru a sustine fortele kurde. Turcia considera gruparile kurde ca fiind…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu, s-a produs duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei, scrie News.ro. Politia a anuntat ca este vorba despre "un incident major", iar potrivit presei britanice patru persoane au fost…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier a avut loc in localitatea Poieni, judetul Cluj. Un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. Doua persoane au decedat si alte cinci au fost ranite.La fata locului se afla Politia, un echipaj SAJ si o echipa de la Drumuri Nationale. Circulatia este…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva "represiunii" declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea "Republicii Catalane" in

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva ''represiunii'' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea ''Republicii Catalane'' in octombrie,…

- Combatanti proregim au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample, informeaza AFP si Reuters. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin",…

- Politia a anuntat ca un atacator mascat a deschis focul asupra unui grup de oameni in fata unui restaurant din San Antonio (Texas), ranind un copil de sase ani si trei adulti, toti membri ai unei familii, scrie Fox News, citat de news.ro.

- Luptatorii kurzi din nord-vestul Siriei au anuntat duminica faptul ca au ajuns la un acord cu guvernul sirian pentru trimiterea unui contingent de militari in provincia nordica Afrin, cu obiectivul de a respinge o ofensiva militara a Turciei, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unui presupus atac cu arme chimice comis de armata turca in regiunea Afrin din nordul Siriei, potrivit fortele kurde siriene si Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza agentia de stiri Reuters.

- Focuri de arma au fost auzite miercuri la o scoala din statul american Florida. Impuscaturile au avut loc la liceul Stoneman Douglas din orasul american Parkland, relateaza Digi 24.Presa locala relateaza ca cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar…

- Politia americana ancheteaza miercuri un schimb de focuri care a avut loc in cursul diminetii in apropierea intrarii in sediul agentiei de informatii NSA din Washington, soldat cu trei raniti, scrie AFP.

- Un mort, zeci de raniti si numeroase distrugeri a lasat in urma in regatul Tonga ciclonul Gita, care ar urma sa loveasca in cursul zilei de marti insulele Fiji, insotit de precipitatii abundente si rafale de vant de pana la 230 de kilometri pe ora, potrivit EFE. Politia din Tonga, citata de Radio New…

- Sute de persoane, sosite inca din timpul noptii la Afrin din regiunile kurde din nord-estul Siriei, au participat la o manifestatie marti, in semn de solidaritate cu locuitorii enclavei kurde, vizata de o ofensiva turca, relateaza France Presse. Cu ramuri de maslin in maini- in aluzie…

- Luna trecuta, Turcia a lansat campania aeriana și terestra "Ramura de maslin" impotriva milițiilor kurde YPG, in regiunea nordica Afrin. Acest lucru a determinat Iranul sa solicite președintelui turc Erdogan sa opreasca ofensiva sa militara devastatoare, care s-a soldat cu mai multe victime in ultimele…

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Moartea unei luptatoare kurde in Siria a revoltat comunitatea sa. Femeia care a luat parte la operațiunile militre impotriva Statului Islamic a fost mutilata, dupa ce a fost ucisa. O inregistrare care circula pe internet starnește controverse. In imagini apar mai mulți barbați, care stau in jurul trupului…

- Politia germana a avertizat asupra unui "potential considerabil de conflict" la o demonstratie planificata de kurzi sambata in orasul Koln (vest), informeaza vineri agentia dpa.Peste 20.000 de participanti kurzi din fiecare parte a Germaniei se asteapta sa soseasca la Koln pentru actiunea…

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situate in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane, care a adaugat ca ar putea exista si alte victime. Politia nu a reusit sa determine cauzele producerii coliziunii. Potrivit agentiei…

- Mii de calatori au ramas blocati in trafic marti si zeci de persoane au fost ranite in urma caderilor de zapada neobisnuit de abundente care s-au produs la Tokyo in cursul zilei de luni, informeaza AFP. Agentia de meteorologie din Japonia a inregistrat 23 de centimetri de zapada in anumite…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.'Loviturile…

- Un turist român a fost ranit duminica la New York, în apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ înarmat a deschis focul în urma unei dispute cu alte persoane, în incident fiind raniti înca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator,…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Turcia a intervenit militar in regiunea Afrin din nordul Siriei. Zeci de tancuri si avioane au deschis focul asupra kurzilor din acea zona. Pana acum, in urma atacurilor au murit noua oameni, iar 13 au fost raniti. Victimele sunt sase civili si trei kurzi.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Cel putin 48 de oameni au fost raniti, marti, dupa ce un autobuz școlar s-a izbit frontal de zidul unei case, in localitatea Eberbach din Germania. Printre victime sunt 43 de copii.Poliția vorbeste despre zece raniți grav.

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Trei oameni au fost raniti dupa ce un autobuz a intrat intr-un grup de persoane care se aflau intr-o statie pentru autobuze din Moscova, iar Politia a demarat o ancheta pentru a determina circumstantele producerii accidentului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Politia australiana a intrat in alerta, dupa ce o masina de teren alba a intrat intr-un grup de pietoni. Inca nu se stie daca este vorba despre un posibil act de natura terorista. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, ora locala a Australiei, la intersectia Flinders Street cu Elizabeth Street si a…

- Masina, din categoria 4x4, de culoare alba, nu a oprit la un semafor si a intrat intr-un grup de oameni, facand mai multe victime. Grupul de oameni se afla intr-o statie de tramvai. Poliția l-a arestat pe infractor și in momentul de fața il interogheaza. In urma incidentului, 16 persoane au…

- Politia rusa a intervenit brutal intr-un club de noapte din regiunea Lipetk. Mai multi barbati au fost raniti dupa ce un grup de mascati a intrat in local si i-a luat la pumni.Printre clientii clubului erau si tinere, dar ele nu au fost atinse.

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat, azi, pe un pod din comitatul Pierce, prabușindu-se și blocând benzile de sud ale unei autostrazi din apropierea orașului Tacoma, statul Washington, informeaza site-ul postului NBC. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite în urma…

- Zece persoane au fost grav ranite și 6 au murit pe loc. Atacul armat a ingrozit autoritațile braziliene. Ucigașii purtau cagule și și-au ales cu grija victimele, scrie presa braziliana. Ucigașii i-au separat pe adulți de copii și i-au impușcat doar pe cei mari, in stil mafiot, noteaza Rede…

- Cel putin doi oameni au fost ucisi si mai multi au fost raniti in atacuri cu cutitul, joi seara, la Maastricht, in sudul Olandei, a precizat politia, citata de Reuters.Intr-un comunicat, politistii au indicat ca au existat doua incidente, petrecute la cateva sute de metri unul de celalalt,…

- Explozia s-a produs in jurul orei 10.00, ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu puternic. Autoritatile locale au comunicat, initial, un numar de 60 de raniti, insa ulterior a fost comunicata cifra de 18. Autoritatile din Austria au anuntat ca situatia este sub control la terminalul…