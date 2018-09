Manifestație pentru boicotarea referendumului în Piața Victoriei: Separați Biserica de Stat Aceștia au pancarte cu ”separați Biserica de Stat”, ”Boicot” și ”Stați acasa daca va pasa”. De asemenea, protestatarii atrag atenția ca referendum a i-a incurajat pe simpatizanții Coaliția pentru Familie sa aiba mesaje de instigare la ura fața de membrii comunitații LGBT, motiv pentru care mulți chiar se tem sa mai iasa in public. Articolul integral pe HOTNEWS Citeste articolul mai departe pe money.ro…

