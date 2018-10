Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mii de persoane au manifestat joi seara la Viena contra coalitiei de la putere intre dreapta si extrema dreapta, denuntand declinul cheltuielilor sociale si "banalizarea" xenofobiei, a constatat un jurnalist al AFP. Participantii vor ca aceasta adunare de protest din fata Cancelariei…

- ​Țarile occidentale au ajuns ca in mai puțin de un secol sa creasca cheltuielile sociale de la virtual zero (Lindert, 2004) pana la aproape 10-20 la suta din PIB, cu multe țari democratice avand valori mai apropiate de 20 la suta din PIB decat de 10 la suta din PIB. Aceasta arata cat din banii contribuabililor,…

- Extrema dreapta germana organizeaza luni, pentru a doua zi consecutiv, o manifestatie la Chemnitz, in estul tarii, in urma decesului unui barbat prin injunghiere intr-o altercatie presupusa cu cetateni straini, transmite AFP, potrivit Agerpres. Miscarea Pegida, anti-imigranti si anti-islam,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a luat apararea presei, joi, in mijlocul unei polemici in Germania privind politia, ca urmare a unei interventii contra unei echipe de televiziune in timpul unei manifestatii de extrema dreapta, transmite AFP. "Vreau sa pledez aici cu hotarare in favoarea…

- TAROM initiaza campania "Dor de Europa" si pune in vanzare, in perioada 27 - 31 iulie bilete cu preturi de la 119 euro, informeaza vineri compania. Biletele de avion la pretul de 119 euro, cu toate taxele incluse, sunt valabile pe zborurile intre Bucuresti - Budapesta, Chisinau, Larnaca, Frankfurt,…

- Ambasada Romaniei la Viena are in atentie accidentul rutier produs in apropierea orasului Sankt Polten, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in Romania.Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare…

- Bucurestiul a inregistrat in primul trimestru al acestui an scumpiri importante ale locuintelor, care le-au depasit pana si pe cele din capitale europene foarte mari, precum Paris, Viena sau Bruxelles arata un studiu realizat de compania de consultanta Knight Frank.

- Lunar dam mii de lei pentru a putea acoperi cheltuielile medii din gospodaria noastra. Corvoada cheltuielilor o resimțim tot mai mult, iar Institutul Național de Statistica a confirmat ca mare parte din veniturile unei familii merg strict pe cheltuielile din gospodarie. Cheltuielile medii ale populatiei…