Manifestaţie la Praga pentru independenţa justiţiei Zeci de mii de persoane au manifestat marti la Praga impotriva noului ministru controversat al justitiei pe care o acuza ca franeaza urmaririle judiciare impotriva premierului miliardar Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa deturnare de subventii europene, relateaza AFP. "Suntem cel putin 50.000 aici, dintre care aproape 10.000 veniti din peste o mie de localitati din intreaga tara", a declarat responsabilul ONG-ului organizator "Un milion de momente pentru democratie", Mikulas Minar. A fost cea de-a patra si cea mai mare manifestatie impotriva numirii ministrului Marie Benesova… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

