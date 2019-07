Manifestaţie la Paris împotriva violenţei asupra femeilor Circa 2000 de persoane au luat parte sambata la Paris la o manifestatie impotriva violentei conjugale, in contextul in care statistici neoficiale au aratat saptamana aceasta ca peste 70 de femei au fost ucise in Franta de partenerii lor sau de fostii parteneri, de la inceputul acestui an, transmit dpa si FranceInfo.

Manifestatia a fost organizata de mai multe asociatii pentru apararea femeilor.



Actrita Muriel Robin l-a acuzat cu acest prilej pe presedintele francez Emmanuel Macron de lipsa de actiune, afirmand ca partenerii violenti distrug vieti de femei si copii deja de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 2000 de persoane au luat parte sambata la Paris la o manifestatie impotriva violentei conjugale, in contextul in care statistici neoficiale au aratat saptamana aceasta ca peste 70 de femei au fost ucise in Franta de partenerii lor sau de fostii parteneri, de la inceputul acestui an, transmit…

- "Textul asupra climatului a fost adoptat", au indicat surse din anturajul presedintelui Emmanuel Macron chiar de incheiere a G20. Acest acord, in format 19 plus1 reafirma sprijinul celor 19 tari, intre care China, Franta si Germania, marelui acord de lupta impotriva incalzirii climatice semnat in…

- Cateva sute de activisti pentru drepturile animalelor si militanti vegani au defilat sambata la Paris solicitand inchiderea tuturor abatoarelor din Franta, o tara unde cresterea animalelor prin metode traditionale este inca un domeniu puternic, informeaza AFP. "Marsul rosu", denumit astfel…

- Saizeci de militante ale miscarii Femen au ocupat pentru scurt timp joi curtea monumentului Palais-Royal, in plin centrul Parisului, pentru "a aduce un omagiu" celor aproximativ 60 de femei "asasinate" de la inceputul anului in Franta si pentru a denunta "indiferenta guvernului", relateaza AFP, potrivit…

- Mii de cehi au manifestat din nou luni la Praga impotriva noului ministru controversat al justitiei care, in opinia lor, ar putea frana sau chiar stopa urmaririle judiciare impotriva premierului miliardar Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa deturnare de subventii europene, relateaza AFP.…

- Relatiile dintre Franta si Italia sunt atat de solide incat ''nu a fost nevoie'' ca cele doua tari sa faca pace, a declarat joi, la Paris, presedintele italian Sergio Mattarella, care participa la evenimentele de marcare a 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci, nascut in Italia…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul japonez Shinzo Abe au condamnat marti, la Paris, atentatele 'barbare' comise duminica, de Pastele catolic, in Sri Lanka, subliniind necesitatea de a consolida 'mobilizarea internationala impotriva terorismului', potrivit AFP.…