Manifestatia, neautorizata, a fost organizata de un grup de candidati, printre care aliati ai opozantului si bloggerului anticoruptie Aleksei Navalnii.



Protestatarii ii reproseaza Comisiei Electorale a Federatiei Ruse ca blocheaza intentionat candidaturile opozantilor si independentilor in alegerile din septembrie, sub pretextul ca o parte dintre semnaturile sustinatorilor lor, necesare pentru a putea candida, au fost falsificate.



In pofida faptului ca politia a fost prezenta in numar mare la manifestatie, ea a operat o singura arestare, potrivit organizatiei OVD-Info, specializata…