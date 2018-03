Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona, raspunzand apelului unei asociatii separatiste, pentru a cere formarea unui guvern determinat sa avanseze spre secesiune, au constatat jurnalisti ai AFP. Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul "Republica acum",…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a precizat ca sesiunea parlamentara a fost amanata pentru ca grupurile separatiste sa conteste decizia instantei din Madrid la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. "Cererea pentru masuri preventive in Parlament pana la o decizie a CEDO este…

- Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru functia de premier al regiunii Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters. Parlamentul Cataloniei se intruneste luni pentru a vota noul lider al regiunii.…

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…

- Principalele partide separatiste din Catalonia intentioneaza sa organizeze un nou referendum asupra unei viitoare Constitutii a 'Republicii catalane', releva un acord consultat joi de AFP.Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea…

- Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea din Belgia si sa fie condusa de Carles Puigdemont, fostul lider catalan care a fugit in aceasta tara pentru a nu fi arestat dupa tentativa esuata de proclamare a independentei Cataloniei…

- Presedintele parlamentului Cataloniei a inceput luni la Barcelona consultari cu partidele, in cautarea unui nou candidat la conducerea executivului regiunii, dupa retragerea liderului separatist Carles Puigdemont, informeaza AFP. Fostul sef al executivului catalan - destituit de guvernul spaniol dupa…

- Aproape 15.000 de persoane, potrivit politiei municipale, intre 175.000 si 200.000, potrivit organizatorilor, au participat la aceasta manifestatie pentru a revendica infiintarea unei noi regiuni, ''situata'' in zonele mai putin secesioniste ale Cataloniei.Intr-o mare de drapele spaniole…

- Ben Emerson, avocatul lui Carles Puigdemont, a precizat ca aceasta initiativa este motivata de actele Guvernului spaniol dupa declansarea crizei politice din Catalonia, care ar fi incalcat mai multe norme ce privesc dreptul de a fi ales sau libertatile de asociere si expresie. ”Cum justifica…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a anuntat joi intr-o inregistrare video postata pe retele sociale ca renunta sa mai candideze la conducerea regiunii Catalonia, pentru a facilita formarea "unui guvern cat mai repede posibil", relateaza AFP. "L-am informat pe presedintele parlamentului…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters. Puigdemont il va propune…

- Puigdemont il va propune drept candidat alternativ pe militantul in favoarea independentei Jordi Sanchez, aflat in arest preventiv la Madrid pentru instigare la secesiune, potrivit ziarului citat. Nici purtatorul de cuvant al lui Puigdemont de la Bruxelles si nici formatiunea sa nu au comentat deocamdata…

- O motiune prin care este denuntata ”deriva autoritarista” a statului spaniol a fost adoptata joi de Parlamentul catalan, care apara, totodata, ”legitimitatea” separatistului Carles Puigdemont, presedintele regional destituit de Madrid, relateaza AFP, citat de News.ro . In motiune – prima adoptata de…

- Partidul liderului catalan demis, Carles Puigdemont, a propus, vineri, o reforma juridica regionala care i-ar permite liderului separatist sa conduca Guvernul Cataloniei, aflându-se în Belgia, informeaza site-ul postului France24. Carles Puigdemont se afla în…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut separatistilor catalani sa desemneze un candidat care respecta legea pentru a conduce regiunea si a-l inlocui pe Carles Puigdemont, aflat in Belgia, pe numele caruia Spania a emis un mandat de arestare, potrivit gazetei belgiene Le Vif , citata de…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- 'In cazul Spaniei, Comisia Europeana nu are nicio critica privind statul de drept, sistemul ei democratic si respectarea drepturilor omului', a indicat Timmermans, potrivit agentiei EFE, in interventia sa la sesiunea plenara a Comitetului Regiunilor (CdR). Aceasta reactie a venit ca raspuns…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Guvernul spaniol a anuntat joi ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP. Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza rolului…

- Separatistul catalan Carles Puigdemont s-a întâlnit marti la Copenhaga cu deputati danezi, cu care a discutat despre criza institutionala din Catalonia si statutul Groenlandei si al Insulelor Feroe, teritorii autonome ale Danemarcei, relateaza AFP. Puigdemont, inculpat în Spania pentru…

- Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona, apreciind ca o noua candidatura a liderului administratiei regionale catalane, destituit de Madrid, este ''absolut legitima'', in pofida urmaririi penale care il vizeaza si stabilirii sale la Bruxelles.Roger…

- Presedintele parlamentului catalan le-a propus luni deputatilor candidatura secesionistului Carles Puigdemont in vederea investirii acestuia la presedintia administratiei Cataloniei, informeaza AFP. Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona,…

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, luni, ca fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Votul pentru numirea in functie a lui Puigdemont va avea loc…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub acuzare pentru rebeliune si secesiune, informeaza vineri agentiile…

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Autonomia Cataloniei va ramane suspendata daca separatistul Carles Puigdemont va incerca sa guverneze de la Bruxelles, a avertizat luni seful guvernului spaniol Mariano Rajoy, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Mariano Rajoy a declarat, in fata membrilor partidului sau, ca viitorul sef al guvernului…

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, le-a cerut duminica noilor alesi din parlamentul catalan, majoritatea separatisti, sa evite o noua "confruntare" dupa o tentativa de secesiune care a divizat Catalonia si a zguduit Spania, relateaza AFP. Cu ocazia urarilor de Craciun, Felipe al VI-lea…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la Bruxelles, unde acesta s-a autoexilat, Rajoy a raspuns: "Persoana cu care ar trebui sa ia loc la masa de negocieri este cea care a castigat alegerile, doamna (Ines) Arrimadas", cap de lista al partidului anti-independenta Ciudadanos,…

- Rajoy mizase pe faptul ca partidele unioniste vor prelua controlul asupra guvernului regional catalan pe care l-a demis in octombrie pentru ca promova separarea Cataloniei de Spania."Sustinatorii independentei au pierdut din sprijin. Mai putin decat speram noi, dar au pierdut", a insistat…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus, vineri, premierului spaniol, Mariano Rajoy, o intrevedere in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile de joi in regiunea Catalonia.

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si aflat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy…

- Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …

- Presedintele separatist catalan destituit Carles Puidgemont spune ca "Republica catalana" a invins in alegerile regionale din Catalonia, iar formatiunile separatiste au obtinut o victorie care nu poate fi disputata de nimeni. In urma alegerilor de joi, formatiunile separatiste isi mentin majoritatea…

- Catalanii ies din nou la vot, dar de aceasta data pentru alegerea parlamentului regional. In pole-position raman separatistii, condusi de Carles Puigdemont, cei care au organizat referendumul pentru independenta. Liderul separatist s-a refugiat la Bruxelles dupa haosul generat in octombrie, cand…

- Va fi o noua zi de foc pentru Catalonia. Cetatenii regiunii secesionista vor merge, joi, la urne pentru a-si alege noul guvern. Aflat în exil, în Belgia, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, si-a îndemnat sustinatorii sa iasa la vot. Cele mai recente sondaje, însa,…

- Aproximativ cinci milioane și jumatate de catalani sunt așteptați sa se prezinte astazi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul regional, acest scrutin reprezentând pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite în urma cu doua…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…