Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters. Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei…

- Ungaria doreste sa-si coordoneze politica privind refugiatii cu Austria si Italia, dupa victoria in alegerile legislative din cele doua tari a partidelor anti-imigratie, extinzand astfel o alianta de state europene axata pe securitatea interna, relateaza Reuters. Ministrul de externe ungar Peter…

- Dat fiind Hollywood este mult prea mare pentru a fi atins, iar NRA (asociația deținatorilor de arme) este hilar de influenta, de fiecare data cand are loc un atac armat in SUA, jocurile video sunt cele invinovațite. Ca urmare a masacrului din Parkland, Florida, din ianuarie, președintele Donald…

- 11 persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters, citat de bzi.ro. „Putem confirma ca un…

- Un avion turcesc s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Este vorba despre un avion privat care s-a prabusit la 370 de kilometri sud de Teheran. Ultimele cuvinte ale pilotului avionului prabusit: "Asta este, am dat de naiba!"…

- In ultima perioada a revenit in actualitate problema Conventiei de la Istanbul, odata cu refuzul unor tari precum Slovacia si Bulgaria de a ratifica documentul. In cele 81 de articole, cuprinse intr-un document de nici 30 de pagini, sunt prevazuti pasi absolut necesari pentru prevenirea și combaterea…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protecție…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta de luni, un proiect de lege pentru inasprirea legislatiei privind violenta in familie, eliminand din Codul penal posibilitatea ca impacarea intre parti sa inlature raspunderea penala. Proiectul, initiat de liberalii Adriana Saftoiu, Tudorita Lungu si…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- “Dragostea poarta pantofi rosii” / Campanie impotriva violentei domestice in Eveniment / Miercuri, 14 februarie 2018, de Ziua Internationala a Iubirii, la Muzeul National de Istorie din Bucuresti a avut loc un eveniment cu un mesaj extrem de emotionant si o simbolistica puternica pentru societatea…

- «Violența in familie» este o realitate dura, chiar și intr-un județ pașnic precum Ialomița. Statistic, de la un an la altul, numarul cazurilor crește semnificativ. La nivelul județului, toate victimele primesc ingrijire și suport psihologic in cadrul serviciilor specializate ale Direcției Generale de…

- Cotidianul german Die Welt a anuntat vineri punerea in libertate a corespondentului sau germano-turc la Istanbul, Deniz Yucel, inchis pentru 'terorism' in urma cu un an in Turcia si a carui situatie a tensionat relatiile dintre cele doua tari, informatia fiind confirmata si de Ministerul german…

- Ankara a cerut, joi, Statelor Unite sa excluda militia kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG) din alianta de forte insurgente siriene care lupta impotriva retelei teroriste Stat Islamic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Este important de știut ca faptele de violența domestica pot fi: omorul, tentativa de omor, loviri și alte violențe, vatamare corporala, lipsire de libertate, amenințare, harțuire ș.a. Numai anul trecut s-au inregistrat 84 de omoruri. M.A.I. impreuna cu celelalte instituții a facut demersurile pentru…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca "Franta va ataca" daca sunt folosite arme chimice impotriva civililor in conflictul sirian, insa sustine ca nu a vazut inca nicio dovada in acest sens, potrivit Reuters.

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- Presedintii Croatiei si Serbiei au promis, luni, sa intensifice eforturile pentru imbunatatirea relatiilor bilaterale, dupa mai bine de un deceniu in care relatiile dintre Belgrad si Zagreb au fost tensionate, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- „Vrem ca in Romania egalitatea de sanse intre femei si barbati sa fie efectiv asigurata. Vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat care au peste 50 de salariati de a avea in structura de personal un expert in egalitate de sanse. Nu urmarirm sa incarcam…

- Coreea de Nord a acuzat marti SUA ca incearca sa agraveze situatia din Peninsula Coreeana prin desfasurarea in zona de "importante dispozitive nucleare" si ca pregatesc terenul pentru un posibil atac preventiv impotriva sa, relateaza Reuters. "Avand in vedere natura si anvergura intaririi…

- O curte de apel din Ucraina a respins luni o cerere a liderului opozitiei Mihail Saakasvili de protectie impotriva posibilei sale extradari, a anuntat agentia de presa Interfax Ucraina citandu-l pe avocatul lui Saakasvili, transmite Reuters. Fostul presedinte al Georgiei a intrat in…

- SCM Craiova joaca astazi impotriva vicecampioanei Franței, Brest, in penultima etapa a grupelor EHF. Craiova are nevoie de o victorie in fața vicecampioanei Franței pentru a clarifica lucrurile in grupa. In acest moment, toate cele patru echipe pastreaza șanse la calificare, ceea ce face și mai interesanta…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Partidul conservator GERB, principala formatiune aflata la guvernare in Bulgaria, a amanat joi ratificarea in parlament a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), din cauza opozitiei unor organizatii…

- Bucuresti, 25 ian /Agerpres/ - "Ambasadori in Portocaliu", o campanie de sustinere a luptei impotriva violentei asupra femeilor, a fost lansata joi de catre Ambasada Frantei in Romania si alte peste zece reprezentante diplomatice la Bucuresti, ca ecou al campaniei "Orangez le Monde/Orange the World"…

- Nationala de handbal masculin under 18 a Romaniei va intalni reprezentativele Frantei, Danemarcei si Norvegiei, in grupa B a Campionatului European din 2018, care va avea loc in Croatia. Potrivit tragerii la sorti de joi, componenta celor patru grupe ale CE2018 este: Croatia, Serbia, Portugalia,…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Grupul Air France-KLM a anulat 228 de zboruri europene care urmau sa plece sau sa ajunga pe aeroportul Schiphol din Amsterdam joi dimineata, in conditiile in care se asteapta ca o furtuna sa perturbe traficul pe acest aeroport, informeaza Reuters. Potrivit KLM, compania care opera zborurile…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters, conform Agerpres.Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur…

- Peste 100 de persoane au reluat protestul tacut, luni, in fata sediului PSD Sibiu, cerand retragerea modificarilor la legile justitiei. “Lupta cu inamicii statului de drept este mai intensa ca niciodata”, spun protestatarii.Citeste si: Mocneste SCANDALUL in anul Centenarului! Declaratie CONTROVERSATA…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Statele Unite au luat, joi, decizia de a impune sanctiuni impotriva a cinci companii iraniene, despre care Washingtonul sustine ca sunt controlate de o firma industriala implicata in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Schiorul austriac Marcel Hirscher a obținut a 50-a victorie din cariera la Cupa Mondiala, impunandu-se, joi, in slalomul de la Zagreb, informeaza AFP. Austriacul Marcel Hirscher este considerat „regele” circuitului mondial de schi alpin, reușind sa castige de sase ori consecutiv marele Glob de Cristal…

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters. Protestele au…

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…