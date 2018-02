Manifestaţie împotriva ''represiunii'' la Barcelona: În lanţuri, la uşa tribunalului Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva ''represiunii'' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea ''Republicii Catalane'' in octombrie, decizie care a ramas fara efect, relateaza AFP, citand surse ale politiei.



''Aceste persoane care impiedicau accesul in tribunalul superior de justitie din Catalonia erau legati cu lanturi si perturbau functionarea justitiei'', a explicat un purtator de cuvant al politiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

