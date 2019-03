Manifestaţie împotriva lui Vucic în faţa sediului preşedinţiei Conform agentiei EFE, sediul presedintiei, unde Vucic a sustinut o conferinta de presa, ar fi fost incercuit de manifestanti si au avut loc unele altercatii intre grupuri de manifestanti si fortele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene. Demonstrantii au strigat lozinci precum ''Vucic, hotule !'', ''acesta este sfarsitul tau'' sau ''arestati-l pe Vucic''. La conferinta de presa, acesta din urma i-a acuzat pe adversarii sai care sustin protestele ca sunt ''fascisti'' sau ''oligarhi'' responsabili de delicte financiare. ''Nu vom permite niciodata unei minoritati de o mie, doua, cinci sau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

