Manifestatie cu zeci de mii de oameni la Viena contra guvernului format cu extrema dreapta: Fascistii s-au intors, dupa 80 de ani!

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. …

- 19 decembrie - Noul guvern austriac ar putea deschide calea unei noi coalitii in Europa. Cresterea popularitatii miscarilor anti-sistem si de extrema dreapta in Europa nu este ceva nou. Ce este nou este diviziunea tot mai mare intre Bruxelles si unele state membre ale UE privind abordarea fata Rusia.…

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…

- Scandal in Germania unde un parlamentar de extrema-dreapta este anchetat pentru incitare la ura. A postat pe doua retele de socializare un mesaj rasist la adresa imigrantilor. Ambele conturi i-au fost suspendate iar politia a sesizat procuratura.

- Personalitati din diferite tari au dat publicitatii joi un apel de a interzice in Europa noul guvern austriac, format din politicieni de dreapta si de extrema dreapta, si de a boicota viitoarea presedintie austriaca a Consiliului Uniunii Europene (iulie-decembrie 2018), relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Mii de vienezi au protestat luni, in timpul instalarii noului Guvern, din care face parte și formațiunea extremista FPO Intrarea partidului de extrema dreapta in noua coalitie de guvernare din Austria constituie o evolutie periculoasa, a declarat Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului al ONU, Zeid…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz. Sebastian…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a respins marti "orice prejudecati" în legatura cu noul guvern austriac al cancelarului conservator Sebastian Kurz care va guverna împreuna cu extrema dreapta din FPOe, relateaza AFP,

- Memorialul dedicat celor 10.000 de evrei din Viena care au fost ucisi in tabara de concentrare Trostinet de langa Minsk reprezinta 'angajamentul clar fata de responsabilitatea si complicitatea istorica a Austriei' la Holocaust, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz.Liderul conservator…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022 și declarațiilor facute de liderii celor doua formațiuni, intr-o conferința de presa. Sebastian…

- Coaliția de guvernamant din Austria a incercat, in ultimele zile, sa dea asigurari partenerilor din UE ca țara va ramane ferm „pro-europeana”, in contextul ingrijorarilor referitoare la influența populista din Europa.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat luni increderea in "rolul constructiv si proeuropean" pe care il va juca in cadrul Uniunii Europene noul guvern din Austria, la care participa si extrema dreapta, relateaza AFP. Tusk l-a "felicitat calduros" intr-o scrisoare pe liderul…

- Ministerul de Externe francez a declarat luni ca doreste sa se angajeze intr-un dialog bazat pe valori si proiecte proeuropene cu Austria, in conditiile in care extrema dreapta a obtinut mai multe posturi-cheie in noul guvern de coalitie de la Viena, relateaza Reuters. Noul guvern austriac condus…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a semnat, luni, decretul de investire al noului Executiv de la Viena rezultat in urma alegerilor de la sfarsitul saptamanii trecute. Austria a devenit astfel singura tara din Europa Occidentala care are in componenta guvernului un partid de extrema-dreapta.…

- Kurz - noul cancelar care provine din randul partidul conservator OVP si cel mai tanar lider din lume - a fost investit de catre seful statului Alexander Van der Bellen, alaturi de vicecancelarul Heinz-Christian Strache, liderul partidului de extrema dreapta FPO, intr-o ceremonie transmisa in direct…

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Noul guvern austriac format de dreapta si extrema dreapta a depus juramantul luni, contestat la Viena de cateva mii de manifestanti, dar fara a provoca emotie in randul partenerilor europeni ai Austriei, care s-a angajat sa mentina un curs pro-european, scrie AFP.

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita în strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, în încercarea de a tempera îngrijorarile provocate

- Extrema-dreapta intra la guvernare in Austria pentru a doua oara in ultimii 20 de ani si obtine pozitii-cheie in executivul conservatorului Sebastian Kurz: Externele, Internele si Apararea vor fi controlate de Partidul Libertatii. Noul cancelar urmeaza sa fie investit luni, la doua luni de la alegeri.…

- Lideri ai partidelor europene de extrema dreapta, intre care lidera Frontului National francez Marine Le Pen si liderul Partidului Libertatii din Olanda Geert Wilders, se intalnesc sambata in cadrul unei conferinte controversate in capitala ceha Praga....

- Viitorul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a reafirmat sambata angajamentul european al guvernului pe care il formeaza cu extrema-dreapta, subliniind in acelasi timp ca Uniunea Europeana trebuie sa se indrepte spre o mai mare ‘subsidiaritate’ in favoarea statelor membre, relateaza AFP.…

- Liderul conservator Sebastian Kurz a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), pentru formarea unei coalitii, intelegere in urma careia formatiunea lui Heinz-Christian Strache va reveni la putere dupa mai mult de un deceniu. La doar 31 de ani, Sebastian Kurz va deveni cel mai tanar sef de guvern…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa.

- Partidele extremiste si populiste mimeaza democratia la baza, insa istoria acestora ne arata ca ele depind visceral de o figura dominanta de conducator. E un paradox, fiindca tocmai aceste partide agita Europa de pe pozitia unor miscari de rezistenta fata de autoritati. Iata ca nici Alternativa pentru…

- Danemarca a adoptat joi o lege care interzice trecerea gazoductului rusesc „Nort Stream-2” prin apele sale teritoriale. Aceasta masura permite guvernului sa interzica crearea de proiecte de conducte, ghidandu-se de considerente de securitate sau de politica, transmite paginaderusia.ro…

- În prima etapa a turneului european, Jim Mattis s-a oprit la Helsinki, unde s-a întâlnit cu tarile membre ale Northern Group (Suedia, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Estonia, Letonia, Lituania, Germania, Olanda, Polonia si Marea Britanie). Aici, Mattis a declarat: „Acest…

- Cancelarul austriac ales Sebastian Kurz și-a reafirmat angajamentul fața de Uniunea Europeana, spunand ca ''guvernul sau va fi unul european, sau el nu va exista'', relateaza agenția DPA. Kurz a facut declarațiile respective într-un interviu publicat vineri de cotidianul italian…

- Prima runda de discutii intre conservatorii si extrema dreapta din Austria in vederea formarii unei noi coalitii de guvernare a constituit un excelent inceput, au declarat miercuri liderii ambelor partide implicate, informeaza agentia de presa dpa. Liderul Partidului Popular Austriac (OeVP, conservator),…

- Prima incercare a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) de a-si testa fortele in cadrul noului parlament national a esuat marti, dupa ce motiunea partidului a fost respinsa cu o larga majoritate, informeaza dpa. AfD a devenit primul partid de extrema dreapta care a intrat…

- Liderul conservator austriac Sebastian Kurz a anuntat marti ca invita partidul de extrema dreapta FPO la negocieri exclusive in vederea formarii unei coalitii de guvernamant, deschizand astfel calea unei reveniri a acestei formatiuni la putere, la 17 ani dupa scandalul european din 2000, relateaza AFP.

- Liderul Partidului Libertații din Austria (FPOe, extrema dreapta), Heinz Christian Strache, a acceptat marți sa participe la negocieri cu Partidul Poporului (OeVP, conservator) al lui Sebastian Kurz, in vederea formarii unei coaliții de guvernare, informeaza AFP. Strache și-a dat raspunsul…

- Extrema dreapta urmeaza sa raspunda în cursul dupa amiezii de marti la invitatia facuta de liderul ÖVP, partid ce a câstigat alegerile legislative din 15 octombrie, scrie Kurier.at, citat de Euractiv.ro.

- Alexander Mitsch, unul dintre liderii partidului cancelarului german Angela Merkel, a declarat ca CDU are nevoie de o noua conducere, adaugand ca Merkel a adoptat politici de stanga si s-a distantat de doctrina conservatoare a partidului, relateaza Politico.eu. Mitsch, care este liderul…

- Mii de persoane au protestat duminica la Berlin împotriva intrarii în Parlamentul german a formatiunii de extrema dreapta AfD, relateaza site-ul Deutsche Welle. Participantii, cel putin 10.000, s-au strâns în fata Portii Brandenburg si au afisat postere…

- Partidul Libertații (FPOe, extrema dreapta), considerat cel mai probabil partener de coaliție al conservatorilor invingatori in alegerile legislative de duminica din Austria, va condiționa intrarea sa la guvernare de primirea portofoliului Internelor, a indicat miercuri liderul formațiunii, Heinz-Christian…

- Schimbarea Austriei spre dreapta, dupa alegerile parlamentare, a deschis calea liderului conservator Sebastian Kurz pentru a deveni urmatorul cancelar al țarii și pentru intoarcerea dreptei la putere.

- Sebastian Kurz, 31 de ani, liderul Partidului Popular de centru-dreapta, este noul „copil-fantastic“ („Wunderwuzzi“) al politicii europene, ocupând funcția de ministru de Externe în Austria de la vârsta de 27 de ani. Kurz a știut sa-și forțeze…

- Partidul Poporului (OVP) din Austria, condus de Sebastian Kurz, actualul ministru de externe, se afla pe primul loc in alegerile parlamentare desfasurate duminica, cu 31,6%. Kurz este pe cale sa devina noul cancelar al Austriei. Partidul Liberal (FPO), populist de dreapta, are un ușor avans (27,4%)…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta), condus de Sebastian Kurz, se claseaza pe primul loc, cu un scor cuprins intre 30 si 33% din voturi, in scrutinul parlamentar din Austria, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne. Sebastian Kurz, liderul Partidului Popular din Austria, are sanse…