- Primaria municipiului Cluj-Napoca invita clujenii și turiștii deopotriva, joi – 24 Ianuarie 2019, la celebrarea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane. „Mica Unire” are o semnificație aparte in istoria națiunii romane, reprezentand un moment cheie in amplul proces care a condus la infaptuirea…

- La 24 ianurie 1859, dupa veacuri de dezbinari intre neamuri, raul Milcov a fost „secat” prin voința poporului, prin munca clasei politice și prin alegerea domnitorului, Alexandru Ioan Cuza, atat pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CONFERINȚA cu tema: ,,ALEXANDRU IOAN CUZA ȘI RENAȘTEREA MILITARA NAȚIONALA’’ desfașurata cu prilejul aniversarii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane. 22 ianuarie 2019, ora 14.00 Sala Mare de Conferințe a Cercului Militar Iași PROGRAMUL MANIFESTARILOR DEDICATE ANIVERSARII A 160 DE ANI DE LA…

- Prelegeri, un concert de muzica patriotica, prezentari de carte, lansarea unei carți audio și momente artistice sunt cuprinse in cadrul programului „Ecouri eminesciene contemporane” organizat duminica, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul Zilei Culturii Naționale. Evenimentul este organizat de Centrul Ecleziastic…

- Pe un frig patrunzator, mii de oameni au participat la evenimentele dedicate Centenarului! Chiar daca 1 Decembrie a fost o zi destul de friguroasa, mii de brasoveni au iesit in oras, pentru a participa la numeroasele manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri. In municipiul Brasov, agenda…

- Sâmbt 10 noiembrie ora 17.0 în Sala Mare a Teatrului Maria Filotti Brila are loc un concert extraordinar al corului Rodni Zvutsi din Shumen Bulgaria. Evenimentul se desfoar cu ocazia srbtoririi a 185 de ani de la naterea militantului renaterii bulgreti dramaturgul învtorul i scriitor...

- In cadrul programului dedicat Centenarului Marii Uniri, la Editura “Caiete Silvane” a aparut, cu sprijinul Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj, volumul “Cronica in mars. Repere monografice ale Regimentului si Brigazii 4 Mecanizate “Voievodul Gelu” (iunie 1946 – mai 2001)”, semnat de Florian…

- Ziua Armatei Romaniei este sarbatorita anul acestaprin manifestari organizate in principalele garnizoane din tara si din bazele militare din teatrele de operatii unde sunt dislocati militarii romani. In Capitala, joi va fi Ziua Portilor Deschise la Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I", la…