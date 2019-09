Stiri pe aceeasi tema

- Pregatiri intense pentru weekendul care se apropie, un sfarșit de saptamana cu o incarcatura și insemnatate aparte in viața creștinilor ortodocși din Romania, dedicat nașterii Maicii Domnului, Sfanta Fecioara Maria. Pentru Brașov, sarbatoarea are o insemnatate aparte, dat fiind faptul ca Sfanta Fecioara…

- Procesiune incarcata de emoție la Manastirea Nicula, acolo unde se afla o icoana a Maicii Domnului. Credincioșii sunt convinși ca aceasta este facatoare de minuni și au venit in numar mare sa se inchine la ea in ajunul marii sarbatori de Sfanta Maria.

- S-au implinit 60 de ani de cand in Gara Brasov a intrat prima locomotiva diesel electrica din Romania. De aici, pe 13 august 1959, pleca in prima ei cursa! Exact cu șase decenii in urma, in vechea gara a Brașovului intra locomotiva 060-DA-001, prima locomotiva diesel-electrica de generație…

- Inca o fabrica cu o istorie de aproape 90 de ani va fi demolata si transformata in ansamblu rezidential Primaria Brasov a avizat la finele lunii trecute demolarea cladirilor care au apartinut fabricii Iason SA Brasov. Terenul si cladirile fostei fabrici au fost cumparate in urma cu trei…

- Municipalitatea va testa RATBV-ul scolar! In toamna ar putea circula la Brasov primele linii dedicate elevilor. Primaria vrea ca acestea sa aiba capat de linie Livada Postei, parintii si-ar dori ca acestea sa mearga pana la Maternitate! Primarul Brasovului, George Scripcaru, a anuntat ca…

- Cei mai buni jandarmi din Brașov au fost premiați pentru activitatea avuta in 2018. Cei doi militari, ambii de la Jandarmeria Montana, au primit din partea Autoritații Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) distincția „Pro Urbe”. Plutonierul Adjutant Marian Blajiu a primit premiul pentru…

- 342 de bilete de tratament alocate Brasovului, cele mai multe pe litoral. Ultima zi de cumparare, azi, apoi vor fi scoase „la liber” la vanzare! In seria 8, Casa Judeteana de Pensii (CJP) Brasov a primit 342 de bilete de tratament, cu plecare in 2 iulie 2019. „Cei carora le-au…

- Sfanta Liturghie de la ora 17.00, prezidata de PS Petru Gherghel, a fost urmata de o procesiune solemna pe strazile orasului. Organizatorii Festivalului Iei, care se desfasoara pe Pietonal, au intrerupt programul pe timpul manifestarii.