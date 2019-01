Stiri pe aceeasi tema

- Oraș cu peste jumatate de milion de turiști în anul precedent, Cluj-Napoca a fost trecut cu vederea de realizatorii materialului propus de Ministerul Turismului. În detrimentul "orașului-magnet", lider în clasamentul național privind calitatea vieții, au fost preferate…

- Muzeul Brilei v invit mari 15 ianuarie 2019 la manifestrile dedicate poetului Mihai Eminescu i Zilei Culturii Naionale organizate în colaborare cu Muzeul Naional al Literaturii Române Bucureti i Muzeul Naional al Literaturii Române Iai.Program ora 10 la Casa Memorial &bdquoDumitru Pan...

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza, pe 15 ianuarie, la sediul instituției, incepand cu ora 12.00, o serie de evenimente inchinate Zilei Culturii Naționale și implinirii a 169 ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Se ...

- Incepand de astazi, Banca Naționala a Romaniei a pus in vanzare, in scop numismatic, un set de trei monede plus alte doua monede dedicate preluarii de catre Romania, la 1 ianuarie 2019, a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Lansarea in circuitul numismatic a monedelor se realizeaza prin sucursalele…

- Iesenii care s-au prezentat la ghiseul sediului BNR Iasi dupa ora 12 au fost anuntati ca acestea s-au epuizat in doar cinci zile de la punerea in circulatie. „Singurele orase unde au fost scoase la vanzare sunt Iasi, Cluj, Timisoara, Timis si Bucuresti. La noi s-au termiant ieri dimineata (nr. alaltaieri),…

- Cele in jur de 2.000 de bancnote "Centenar" s-au terminat la Iasi chiar in dimineata in care au fost scoase la vanzare la sediul BNR. Iesenii care s-au prezentat la ghiseu dupa ora 12, in cursul zilei de ieri, au fost anuntati ca s-au epuizat. „Singurele orase unde au fost scoase la vanzare sunt Iasi,…

- Peste 3.200 de candidatii vor sustine examenul in 51 de Sali din Bucuresti Concursul de admitere in rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, va fi organizat in 2018 de catre Ministerul Sanatatii , duminica, 18 noiembrie. Acesta urmeaza sa se desfasoare in centrele universitare…

- Liderii „Moldova vrea autostrada” (Iasi), „Impreuna pentru A8” (Iasi) si Asociatia „Pro Infrastructura” (Cluj) au decis sa actioneze direct asupra factorului politic in demersurile lor. Asta dupa ce de la CNAIR li s-a spus ca decizia de a muta tronsonul Iasi - Targu Neamt la Comisia de Prognoza,…