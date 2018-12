Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 ianuarie "ceremonia de deschidere a presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va beneficia de vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si a Colegiului Comisarilor", precizeaza sursa citata.In seara aceleiasi zile, Ateneul va gazdui concertul inaugural…

- Pe 10 ianuarie "ceremonia de deschidere a presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va beneficia de vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si a Colegiului Comisarilor", precizeaza sursa citata. In seara aceleiasi zile, Ateneul va gazdui concertul inaugural al…

- Pianista georgiana Khatia Buniatishvili este solista concertului aniversar al Filarmonicii "George Enescu" din București, care sarbatoreste, in 2018, 150 de ani de la inființare, evenimentul fiind programat sambata, de la ora 19.00, in Sala Mare a Ateneului Roman, potrivit Mediafax.Orchestra…

- Unul dintre cele mai spectaculoase omagii culturale aduse Centenarului Romaniei a avut loc la Paris pe 30 noiembrie si a purtat semnatura Orchestrei Romana de Tineret, conduse de Cristian Mandeal.

- Orchestra Romana de Tineret dirijata de Cristian Mandeal va sustine un nou turneu spectaculos in perioada imediat urmatoare, in cadrul proiectului Anului Centenar "Romania in lume", pentru a marca Deschiderea sezonului cultural Romania-Franta prin trei concerte ce se vor desfasura la Bucuresti, Paris…

- “Iata-ne dupa 10 zile, la sfarșitul turneului Un secol de muzica tradiționala romaneasca pe scena filarmonicii, care a marcat sarbatorirea Centenarului Marii Uniri prin repertoriul abordat. Peste tot, spectatorii incantați de versiunea vioara solo - orchestra de coarde, ne-au spus ca pentru ei acest…

- 30 de tineri muzicieni, elevi ai Colegiului Național de Arte “Dinu Lipatti” din Sectorul 4, au susținut pe scena Filarmonicii de Stat din Republica Belarus un concert extraordinar, dedicat Centenarului Marii Uniri. Orchestra de suflatori a colegiului din Sectorul 4, singura de acest gen din…

- Violoncelistul Mischa Maisky, considerat un "Mick Jagger" al muzicii clasice, va susține doua concerte la Ateneul Roman din București, pe 8 și 9 noiembrie, alaturi de Orchestra Simfonica a Filarmonicii "George Enescu", sub bagheta maestrului Christian Badea, potrivit unui comunicat, informeaza Mediafax.Concertele,…