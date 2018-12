Manifestări comemorative la 29 de ani de la Revoluție Manifestari comemorative la 29 de ani de la Revoluție Manifestari comemorative la 29 de ani de la caderea comunismului au avut loc, ieri, la Bucuresti si în mai multe orase din tara. În Capitala, peste 2 mii de persoane au participat la un mars în memoria eroilor Revolutiei, dar si pentru a protesta fata de actuala guvernare. Manifestantii s-au strâns în Piata Victoriei si au plecat spre Piata Universitatii, iar apoi spre Piata Revolutiei. În fata Palatului Regal, au fost citite numele celor aproape 1.200 de români care au murit în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

