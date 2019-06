Manifestare pentru salvarea termocentralei Mintia “Inchidem o termocentrala ca sa salvam o țara”. Societatea civila “Hunedoara suntem noi” cheama toți cetațenii carora la pasa de soarta termocentralei MIntia la o manifestare. Aceasta va avea loc, in data de 24 iunie, in fața Casei de Cultura din Deva. “Luni, 24 iunie 2019 la ora 19.00, la statuia lui Decebal din fața Casei de Cultura Deva, puteți sa fiți protagoniștii unei acțiuni civice pentru salvarea unui bun național. O emblema a energeticii romanești care timp de 50 de ani a asigurat peste 10% din necesarul de energie electrica al Romaniei. Steaua de pe Mureș, cum era cunoscuta… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

