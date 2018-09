Manifestare pentru familia traditionala in centrul municipiului Satu Mare (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta, sambata dupa-amiaza, la Sibiu, ca nu vede utilitatea organizarii unui referendum pentru redefinirea familiei si ca banii folositi pentru acest referendum sunt cheltuiti inutil. „protectia familiei…

- Intrebata sambata, intr-o conferinta de presa la Cluj-Napoca, cum se pozitioneaza fata de referedumul din 6-7 octombrie, privind redefinirea familiei, Maria Grapini a spus ca nu se opune parteneriatelor dintre doi barbati sau dintre doua femei, dar familia traditionala trebuie sa insemne casatoria dintre…

- Europarlamentarul Maria Grapini va raspunde afirmativ intrebarii de la referendumul privind redefinirea familiei, explicand, sambata, ca Romania nu sta bine din punct de vedere democrafic, iar daca nu va fi susținuta familia tradiționala - casatoria dintre o femeie și un barbat - nu pot aparea copiii.

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei au avizat, luni, organizarea referendumului pentru familie și casatoria intre barbat și femeie. Știre in curs de actualizare The post Referendumul pentru familia tradiționala, avizat de CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a fost adoptata marti in Senat. Initiativa cetateneasca, pentru care era necesara sustinerea a cel putin doua treimi din numarul senatorilor, a fost votata…

- AU VOTAT… Pe 7 octombrie, vasluienii vor decide daca voteaza propunerea de modificare a Constitutiei, propunere care a trecut ieri de plenul Senatului, dupa ce, in prealabil, a trecut si de Camera Deputatilor. Toti senatorii de Vaslui au votat in favoarea acestei modificari, astfel ca, ne-a spus Doina…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, va dezbate si va vota marti proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Consitutia Romaniei, care sa prevada ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent.

- El a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca nu accepta promovarea diversitatii si ca sustine definirea familiei ca fiind relatia dintre un barbat si o femeie. "Nu pot sa ma pozitionez decat intr-un singur mod. Oamenii sa mearga la vot si sa voteze pentru familia traditionala", a afirmat…