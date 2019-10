Milioane de demonstranti au iesit anul acesta pe strazile din Hong Kong, cerand democratie in fosta colonie britanica, revenita sub autoritatea Beijingului in 1997. O mica parte dintre protestatari au cerut si independenta fata de China, remarca Reuters, citeaza Agerpres.

Adunarea din Hong Kong in sprijinul Cataloniei a avut loc intr-un parc din centrul metropolei, unul din putinele locuri unde au fost autorizate manifestatiile in ultimele saptamani. Unii protestatari au cerut online boicotarea manifestatiei, apreciind ca este prea provocatoare si risca sa afecteze sprijinul international…