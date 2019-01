Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a transmis parlamentarilor ca amanarea Brexit-ului "nu va rezolva situatia". "Decizia ramane aceeasi - acordul, fara acord sau fara Brexit", a afirmat ea in sesiunea de intrebari a Parlamentului de la Londra. Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a acuzat-o…

- Irlanda a respins duminica ideea negocierii unui acord bilateral cu Marea Britanie ca alternative la asa numita solutie de rezerva prin care s-ar evita o granita stricta cu Irlanda de Nord dupa Brexit, scrie Politico preluat de news.ro“Ramanem uniti si concentrati pe protejarea Irlandei”,…

- Aproximativ o mie de politisti britanici vor incepe pregatirile pentru a fi mobilizati in Irlanda de Nord dupa Brexit, in cazul in care iesirea Marii Britanii din UE se va face in lipsa unui acord. Agentii provin din Scotia si Anglia.

- Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, a declarat joi ca este mulțumit de elementele de baza ale acordului de Brexit negociat de UE cu Marea Britanie, menționand drepturile cetațenilor și chestiunea frontierei intre Irlanda și regiunea britanica Irlanda de Nord, informeaza Reuters,…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…

- O scrisoare adresata in aceasta saptamana de catre premierul britanic Theresa May aliatului sau nord-irlandez Partidul Democratic Unionist (DUP) a provocat furie in randul micii formatiuni unioniste care a acuzat-o pe sefa guvernului de la Londra ca doreste sa sacrifice unitatea britanica pentru…

- Irlanda este dispusa sa analizeze modalitatile in care poate fi reconsiderata asa-numita 'plasa de siguranta' (backstop) pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa Brexit atat timp cat aceasta nu permite o decizie unilaterala care sa ii puna capat, a declarat luni premierul irlandez Leo…

