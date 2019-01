Mani in TOP 5 la Dakar

Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul francez Sebastien Loeb (Peugeot) a obtinut duminica a treia sa victorie de etapa in Raliul Dakar 2019 si a urcat pe pozitia a doua in clasamentul general la auto, dominat in continuare de qatarianul Qatari Nasser al-Attiyah (Toyota). Cea de-a sasea etapa a raliului raid s-a desfasurat intre…

- Pilotul britanic Sam Sunderland (KTM) a castigat etapa a cincea a Raliului raid Dakar 2019 la sectiunea moto, desfasurata vineri, intre Moquegua si Arequipa, in timp ce romanul Emanuela Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 45, relateaza Agerpres. Francezul Xavier de Soultrait (Yamaha) a trecut primul linia…

- Rider-ul satmarean Mani Gyenes a pornit in prima proba speciala a etapei maraton. Are de parcurs distanta de 406 km. „Dakar 2019: Mani a pornit in prima proba speciala a etapei maraton: Arequipa – Moquegua – Arequipa. Etapa 4 are o proba speciala de 406 km, iar etapa 5 de 345 km. Pentru ca este […]

- Dupa startul festiv din Lima, editia 41 a celui mai titrat rally-raid al planetei a continuat luni, cu o etapa de 414 km, care a inclus o proba speciala de 84 km, relateaza mediafax.ro.Citește și: Locuri de care trebuie sa te feresti: De unde iei cel mai usor virusuri si bacterii Aflat…

- Pilotul spaniol Juan Barreda (Honda) a castigat prima etapa a Raliului raid Dakar 2019, la sectiunea moto, desfasurata luni, intre Lima, capitala statului Peru, si Pisco, in timp ce romanul Emanuel Gyenes a terminat pe 68, informeaza Agerpres. Pentru Barreda (35 ani) a fost a 23-a victorie de etapa…

- RALIUL DAKAR 2019. Pentru Barreda (35 ani) a fost a 23-a victorie de etapa in celebrul raliu, fiind cronometrat pe cei 84 km de proba speciala (331 km in total) in 57 min 36 sec. Ibericul a fost urmat in clasament de chilianul Pablo Quintanilla (Husqvarna), la 1 min 34 sec, si de americanul Ricky…

- Romanul Emanuel Gyenes a ocupat locul 67 la clasa moto, in prima etapa a Raliului Dakar 2018, competitie care se desfasoara in Peru.Proba a fost castigata de spaniolul Joan Barreda Bort (Honda), urmat de Pablo Quintanilla (Columbia) si Ricky Brabec (SUA). Etapa a doua va avea loc marti,…

