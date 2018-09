Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, tehncianul Viitorului, a recunoscut superioritatea lui CS U Craiova in meciul caștigat de olteni in fața echipei sale, scor 2-0. "Prima repriza a fost a Craiovei. Au fost mai iuți, mai puternici. Ne-au depașit la ritm și intensitate. Am jucat mai bine in repriza secunda, am avut doua…

- CS U Craiova a avut o evoluție entuziasmant cu Viitorul, oltenii impunandu-se fara emoții, scor 2-0. Ambele goluri au fost reușite de Elvir Koljic, marele pariu al lui Devis Mangia. Echipa lui Mangia a deschis scorul dupa doar 5 minute, prin atacantul Elvir Koljic, care a primit o pasa de la Bancu…

- „U“ Craiova – Dinamo 3-0 Au marcat: E. Koljic ’45+2, Mitrița ’69, ’76. „U“ Craiova: Pigliacelli – Borța, Kelic, Ferreira – Briceag, Cicaldau (’59, Mateiu), Fedele, Bancu – Barbuț, Koljic (’88, Mihaila), Mitrița (’79, Burlacu). Antrenor: Devis Mangia. Dinamo: Penedo ...

- Devis Mangia, antrenorul Craiovei, a fost extrem de fericit la finalul partidei caștigate clar in fața lui Dinamo, 3-0. Mangia se felicita pentru titularizarea lui Elvir Koljic, bosniacul venit in aceasta saptamana fiind cel care a deschis scorul in meciul de sambata seara. "Sunt mulțumit, echipa a…

- U Craiova s-a impus in deplasarea de la Calarași, scor 3-1. Devis Mangia, antrenorul oltenilor, e mulțumit de jocul elevilor sai dar dorește in continuare intariri. "Am avut o posesie buna, am avut multe ocazii. Am lovit și bara in prima parte. Totul este in regula. Am facut o calatorie lunga din Germania…

- CFR CLUJ-CONCORDIA LIVE VIDEO DIGI SPORT ora 21.00 Componenta formatiilor: CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Vinicius, Adam, Camora - Culio, Bordeianu, A. Ionița - Omrani, Țucudean, Mailat. Chiajna: Caparco - G. Matei, Leca, Marc, Ivanovici- Prepelița - Nivaldo, Gorobsov,…

- Dupa infrangerea cu Sepsi, scor 0-1, Craiova lui Devis Mangia a ajuns la 3 meciuri consecutive fara gol marcat in actualul sezon. Italianul nu și-a pierdut inca rabdarea. U Craiova nu a marcat niciun gol in cele 3 meciuri din acest sezon. A pierdut Supercupa Romaniei contra celor de la CFR Cluj, scor…

- Gheorghe Hagi, antrenorul și finanțatorul celor de la FC Viitorul, a comentat victoria elevilor sai din prima manșa a turului 1 preliminar din Europa League, 2-0 in deplasarea de la Racing Union. Manșa retur se va disputa joia viitoare, de la ora 18:00, in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP. ...