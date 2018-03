Mangalia. Camera de Conturi a constatat o fundamentare bugetara necorespunzatoare. Receptia unor lucrari s-a realizat fara respectarea prevederilor legale! (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Conturi Constanta a publicat sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate in comuna Lumina din judetul Constanta. Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale UAT Lumina pentru anul 2016 s a derulat in perioada 9.10.2017 17.11.2017. Care au fost principalele constatari…

- Politistii din Botosani au efectuat sase perchezitii la locuintele unor suspecti de detinere ilegala de arme, doua persoane fiind conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) pentru audieri, a informat miercuri purtatorul de cuvant al institutiei, Maria Carp. Potrivit sursei citate, la…

- Peste 400 de martisoare expuse spre vanzare in orasul Beclean, au fost confiscate de jandarmi la acest sfarsit de saptamana. Doi barbati le ofereau spre vanzare trecatorilor in fata unui magazin, fara a fi indeplinite conditiile legale in acest sens. In conformitate prevederile legii nr. 12 din 1990,…

- Un elev din clasa a 9-a de la un liceu din Galati a ajuns la spital cu arsuri pe maini si abdomen in urma unui experiment nereusit. Adolescentul a aprins o bucata de branza topita imbibata cu spirt, iar flacara l-a ars pe aproximativ 25 la...

- Camera de Conturi Constanta a publicat sinteza rezultatelor actiunii de control desfasurate la SC Confort Urban SRL Constanta in perioada 2.05.2017 27.06.2017. Actiunea de audit efectuata a avut ca tema "Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al UAT…

- Camera de Conturi Constanta a publicat sinteza rezultatelor actiunii de audit al performantei desfasurate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo; Constanta. Actiunea de audit a fost efectuata la unitatea sanitara in perioada 6.06.2017 28.07.2017 si a avut ca tema "Eficienta…

- Curtea de Conturi a Romaniei, prin Camera de Conturi Constanta, a publicat raportul sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate la Primaria Constanta. Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale municipalitatii a fost efectuat in perioada 2.05.2017 30.06.2017. Iata rezultatele…

- Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorari de intarziere si daune-interese si a utilizat ineficient…

- "Investitiile trebuie sa fie prioritare in executia bugetara din acest an" Investitiile trebuie sa fie prioritare în executia bugetara din acest an, considera Camera de Comert Americana în România. O analiza facuta de AmCham arata ca doar prin investitii, cresterea economica…

- Un nou studiu realizat de Public Health England, cea mai importanta instituție publica din domeniul sanatații din Anglia, prezinta concluzii importante in domeniul consumului de tutun. Potrivit cercetarii efectuate de experți independenți, țigarile electronice, produsele pe baza de tutun incalzit sint…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel ca in cazul contractelor part-time angajatul va plati impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator. In privinta angajatilor scutiti de impozit…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- In ultimele 48 de ore polițiștii bihoreni au acționat pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteza excesiva, depasirea limitelor legale de viteza, precum și prevenirea și combaterea victimizarii…

- Infiintata in octombrie 1923, Scoala elementara de comert pentru baieti Constanta a aparut din initiativa lui C. Bratescu, atunci director al Scolii superioare de comert, si a lui George I. Georgescu, presedinte al Camerei de Comert. Ministerul Instructiunii a aprobat functionarea acestei scoli in conditiile…

- Ultimii ani au fost foarte productivi pentru confecționerii de mobilier, accent mare fiind pus pe paturile suprapuse. Aceasta soluție de marire a spațiului de joaca a atras foarte mulți parinți, iar copiii s-au aratat incantați ca pot sta „la inalțime”. Totodata, pe langa parțile pozitive, exista și…

- Camera de Comert si Industrie (CCI) Dolj a organizat marti, 30 ianuarie, la sediul institutiei, seminarul Elemente esentiale ale Regulamentului general privind protectia datelor personale (RGDP/GDPR). Prin intermediul acestui eveniment, CCI Dolj, Universitatea „Petru Maior” din Targu Mures, prin Centrul…

- In 2017, inspectorii din Serviciul Control Relatii de Munca din cadrul ITM Maramures au efectuat un numar de 2.439 controale la tot atatea unitati economice. Au fost constatate 3.146 neconformitati pentru care au fost sanctionati 357 de agenti economici aplicandu-se 503 de sanctiuni din care 139 de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Parlament ca saluta decizia luata de Guvernul Dancila de a renunta la serviciile SPP. "Am vazut o decizie importanta a membrilor cabinetului si a premierului. (...) Eu nu am SPP de cand am venit la Camera, merg cu masina partidului, dar asta nu…

- “Receptia pe anumite segmente de autostrada prezinta probleme, iar din punctul meu de vedere secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren, pentru ca minutul de lucru al unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a calatori catre diverse santiere, a declarat, luni, dupa audierile…

- Descoperirea macabra a fost facuta in localitatea Murighiol de unul dintre copiii celor doi. Baiatul era plecat la o petrecere cu alta ruda. Cand s-a intors si-a gasit ambii parinti fara suflare in casa. "Am fost pana in centru si cand am venit inapoi i-am gasit pe parintii mei. (...) Au facut…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a subliniat vineri ca datele referitoare la executia bugetara confirma criza economica a tarii. "Executia bugetara din 2017 si perspectivele pentru 2018 vor atrage cu siguranta procedura de infringement, pe 23 ianuarie Curtea de Conturi europeana a trimis un semnal…

- OPTEX, lider mondial în dezvoltarea de soluții de detecție, a lansat videointerfonul wireless iVision+, recomandat utilizatorilor care doresc sa combine confortul cu siguranța într-un mod cât se poate de flexibil. Identificarea persoanelor care solicita accesul pe o proprietate,…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 2.810.243 lei (aproximativ 600.000 euro) Camera Notarilor Publici Suceava și 72 de notari publici din Suceava si Botosani, membri ai acestei organizatii.

- Frumoasa piatra semipretioasa, chihlimbarul, este adesea asociata cu episodul ADN-ului de dinozaur, din filmul „Jurassic Park”. Insa in trecut (un trecut nu foarte indepartat), piatra galben-rosiatica amintea europenilor, si mai ales rusilor, de Salonul de Chihlimbar – un simbol al prieteniei ruso-prusace…

- Sotia premierului Japoniei, Akie Abe, s-a declarat „enorm de impresionata”, marti seara, de cultivarea, in Romania, a unei stravechi traditii nipone precum ceremonia ceaiului si a promis ca odata ajunsa in tara sa sa dezvaluie acest fapt tinerilor japonezi. „Ca o japoneza sunt enorm de impresionata…

- Sediul PNL Timis, este supravegheat, de cateva luni, cu ajutorul unei camere montate ilegal pe cladirea de pe strada Vasile Alecsandri. Avizul de la Directia de Monumente, necesar pentru montarea unui astfel de dispozitiv pe o cladire monument, lipseste, insa, atat primarul Nicolae Robu, cat si Politia…

- Un barbat si-a dorit sa vada daca fiul sau, in varsta de 21 de ani, intretine relatii intime cu prietena sa, si a instalat trei camere video chiar in dormitorul acestuia, insa a avut parte de o surpriza.

- Partidul Liberal Reformator iși exprima nedumerirea și legitima indignare in legatura cu planurile puse la cale de Dodon, președintele, in privința lucrarilor de reparație și restabilire a cladirii Președinției Republicii Moldova.

- Autostrada Sebeș-Turda: Se fac ultimele lucrari pe lotul 4. CNAIR ar putea realiza receptia in luna februarie Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi,…

- In interiorul telefonului Samsung Galaxy J3 2016 se gaseste un procesor Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 care va permite sa descarcati si sa rulati fluid majoritatea aplicatiilor si a jocurilor disponibile pentru mobil, sa va uitati la video-uri online sau sa vedeti ce mai fac prietenii de pe Facebook. Camera…

- In motivația sa, Szabo Odon precizeaza ca in 16 din cele 28 de țari membre ale UE, Vinerea Mare este zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a afirmat, joi, ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a anuntat joi ca pentru proiectele de modificare a celor trei Legi ale Justitiei, adoptate in aceasta saptamana de Senat in calitate de Camera decizionala, urmeaza controlul de constitutionalitate.

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, banuit de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala in care a patruns prin efractie. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 19 decembrie 2017, politistii de investigatii…

- Mio Mio MiVue 786 WIFI duce mai departe functionalitatea camerelor video auto oferind in plus receptor GPS si conectivitate Wi-Fi. Modelul este primul din gama capabil sa transmita in direct pe contul de Facebook al utilizatorului imagini din timpul calatoriei.

- Un tanar, cel mai probabil din Barlad, a fost surprins noaptea trecuta de o camera video in timp ce „subtiliza” un ștergator de parbriz de la un autoturism parcat in fața unui bloc. Intreaga scena a fost postata pe internet de catre proprietar.

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta si Camera de Comert si Industrie Dobrich au fost parteneri in proiectul "O economie care protejeaza mostenirea naturala si culturala in Romania si Bulgaria A heritage friendly cross border economy in Romania and Bulgarialdquo;, lansat…

- NESIMTIRE… Un vasluian a avut parte de o surpriza de proportii, luni dupa-amiaza, dupa ce si-a gasit autoturismul puternic avariat in parcare. Acesta nu a avut pe cine sa traga la raspundere pentru ca cel care ii provocase paguba nu a avut curajul sa ramana la fata locului. Fara niciun indiciu, posesorul…

- Solemnitatea sedintei de luni dupa-amiaza, in care s-a adus un omagiu Regelui Mihai, plecat dintre cei vii in urma cu cateva zile, nu a fost urmata de o sedinta prea linistita. Nu trecusera mai mult de doua ore de cand incepuse ceremonia in care se omagiase personalitatea fostului suveran, o sedinta…

- Dan Barna a denunțat "incercarea de intoarcere a dictaturii in Parlament", in condițiile in care propunerea legislativa incearca, potrivit USR, interzicerea posibilitații de a dezbate amendamente in plenul Camerei Deputaților. "Domnii Iordache, Ciuhodaru și Cucșa au propus o modificare a Regulamentului…

- Un Proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei extraordinare de Consiliu local municipal, ce va avea loc vineri, 8 decembrie, prevede o rectificare bugetara, cea de-a doua in interval de doua luni votata de consilierii locali din Primaria Zalau. Aceasta rectificare prevede alocarea sumei de…

- Conform unui proiect de lege care se apropie de votul in Parlament, angajatorii ar putea fi obligați acorde zile libere salariaților de alte religii in orice alte zile in afara de sarbatorile legale sau zilele de concediu de odihna. ”Zilele libere stabilite (…) pentru persoanele aparținand cultelor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat miercuri ca MAI va gestiona judicios alocarea bugetara pe anul 2018, precizand ca obiectivul acestei institutii este "mentinerea climatului de siguranta al cetateanului". "Vreau sa multumesc in numele meu si in numele colegilor mei de la minister…

- Cercul de Marketing al Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza in data de 11 decembrie 2017, ora 18:00, la casa de Cultura a Studentilor cea de-a șasea editie a evenimentului „Lumini! Camera! Publicitate!”. Acesta ofera publicului larg șansa de a lua contact cu lumea publicitații…

- Iohannis, la receptia de Ziua Nationala: De teama justitiei, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre…