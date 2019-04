Maria Grapini reacționeaza dur cu privire la afirmațiile facute de Manfred Weber și susține ca acesta nu are de ce sa se implice in politica interna a Romaniei.

"Dupa ce a intervenit brutal și fara nici un drept in procesele in derulare din Romania cerand guvernului Romaniei sa sisteze procese in derulare, Weber, pretendent la șefia Comisiei Europene din partea grupului popularilor, cere taierea fondurilor europene pentru Romania.

Domnule Weber nu ajunge Brexit? Nu ajunge ca in Franța crește partidul doamnei Le Pen? Vreți sa distrugeți UE?

'Este

Consider…