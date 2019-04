Stiri pe aceeasi tema

- O astfel de amenintare, desi inca imprecisa, vizeaza mai multe tari, iar Parlamentul European a aprobat un proiect de lege in ianuarie ce prevede acest lucru, dar acest text ar trebui inca aprobat de statele membre inainte de a intra in vigoare."Propun sa imbunatatim mecanismul statului…

- Romania a ajuns din nou in vizorul Parlamentului European. Eurodeputații dezbat azi la Strasbourg situația statului de drept de la noi. Discuțiile nu au consecințe directe și imediate pentru ca nu se va vota o rezoluție. Discuția este importanta in contextul in care Romania este sub lupa instituțiilor…

- Traian Basescu a declarat ca Liviu Dragnea a atras partidul intr-un scandal prin modificarile aduse in domeniul justiției, unul care a dobandit dimensiuni europene, insa pe de alta parte Frans Timmermans „calarește Romania” și pentru ca este candidat la șefia Comisiei Europene.„Pe o parte…

- Viktor Orban a dat de inteles ca Guvernul ungar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, intr-un moment in care partidul sau nationalist, Fidesz, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai, transmite Reuters. Partidul Popular European (PPE)…

- Berlusconi i-a transmis telefonic lui Viktor Orban ca Forza Italia va vota impotriva unei propuneri de excludere a Fidesz din grupul europarlamentar al Partidul Popular European (PPE), potrivit unui comunicat al partidului fostului premier italian. Conform sursei citate, Berlusconi i-a comunicat…

- Partidul de guvernamânt din Ungaria, Fidesz, va înlocui panourile anti-Bruxelles, dupa ce principala formatiune de centru-dreapta a Parlamentului European a amenințat ca îl va exclude din rândurile sale, a declarat joi șeful de personal al premierului Viktor Orban, relateaza…

- Partidul Socialistilor Europeni (PES), din care face parte al doilea cel mai mare grup din Parlamentul European, S&D, isi desemneaza, astazi si maine, la Madrid, candidatul comun pentru sefia Comisiei Europene. Nominalizat este Frans Timmermans, actualul prim-vicepresedinte al CE. Deciziile luate de…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca il 'sustine pe deplin' pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, tinta unei campanii a guvernului populist ungar condus de Viktor Orban, transmite AFP. 'Il sustin pe deplin, suntem solidari si o vom spune sus si tare in discutiile…