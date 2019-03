Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea celor doi, confirmata luni de catre seful serviciului de presa al lui Orban, este prima dupa ce Weber, aflat in campanie electorala in vederea alegerilor europene din mai, a cerut, saptamana trecuta, ca Fidesz sa prezinte scuze. Orban si-a lansat campania electorala in vederea alegerilor…

- Berlusconi i-a transmis telefonic lui Viktor Orban ca Forza Italia va vota impotriva unei propuneri de excludere a Fidesz din grupul europarlamentar al Partidul Popular European (PPE), potrivit unui comunicat al partidului fostului premier italian. Conform sursei citate, Berlusconi i-a comunicat…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca formatiunea sa politica, Fidesz, ar putea iesi din Partidul Popular European (PPE), transmite Reuters, care preia postul national de radio din Ungaria, scrie agerpres.ro. Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a cerut marti ca Fidesz sa retraga…

- Partidul de guvernamânt din Ungaria, Fidesz, va înlocui panourile anti-Bruxelles, dupa ce principala formatiune de centru-dreapta a Parlamentului European a amenințat ca îl va exclude din rândurile sale, a declarat joi șeful de personal al premierului Viktor Orban, relateaza…

- "Exista un lucru care este mai important decat disciplina de partid, este apararea valorilor crestine europene si oprirea imigratiei. Nu putem ceda asupra acestor lucruri", a postat pe Twitter purtatorul de cuvant al guvernului conservator, Zoltan Kovacs. Intr-o scrisoare deschisa catre…

- Premierul ungar Viktor Orban trebuie sa inceteze retorica anti-UE daca doreste ca partidul sau, Fidesz, sa ramana in continuare in Partidul Popular European (PPE), a declarat candidatul PPE pentru postul de presedinte al Comisiei Europene (CE), Manfred Weber, care a prezentat intr-un interviu conditiile…

- Purtatorul de cuvant al CE, Margaritis Schinas, susține ca toata campania anti-migratie a guvernului ungar, care ataca si Comisia Europeana, distorsioneaza adevarul, iar executivul comunitar va reactiona la fel de dur impotriva acestei retorici. Relatiile dintre institutiile Uniunii Europene si partidul…

- Dupa o campanie de afișaj denigratoare impotriva lui Jean-Claude Juncker, acuzandu-l indeosebi de promovarea unui plan de impunere de migranți in țarile membre ale UE, creștin-democrații europeni au in vedere excluderea partidului Fidesz și a lui Viktor Orban din randurile lor. Partidul Popular European…