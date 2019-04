Manfred Weber, capul de lista al dreptei europene, a promis miercuri, in trei clipuri diferite, o Europa "puternica" si "generoasa", avand un slogan de campanie - "the power of we" (puterea noastra) - menit sa simbolizeze unitatea UE in fata crizelor, cu o luna si jumatate inainte de scrutinul european, relateaza AFP. Germanul care candideaza la succesiunea lui Jean-Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene afirma ca vrea sa intoarca pagina Brexitului pentru a se concentra asupra adevaratelor probleme care ii afecteaza pe cetatenii UE. Sloganul "The power of we" profita si de faptul ca pronumele…