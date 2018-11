Manfred Weber: Proiectul de acord pe tema Brexit nu va fi renegociat

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord indelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, in ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, noteaza…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca inca exista o sansa de a incheia un acord pentru o iesire ordonata a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar ca Berlinul este pregatit pentru toate scenariile, inclusiv un Brexit fara niciun acord, informeaza miercuri Reuters si dpa. Adresandu-se…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat sambata ca este posibil sa se ajunga la un acord cu Marea Britanie inainte de sfarsitul anului in curs in ce priveste iesirea acestei tari din Uniunea Europeana (UE), transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Vom incerca in octombrie (...)…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca este inca destul de posibil sa nu existe un acord pe tema Brexit-ului intre Uniunea Europeana si Marea Britanie in momentul expirarii termenului-limita pentru iesirea britanicilor din blocul comunitar, in martie 2019, informeaza…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Thornberry a estimat ca lipsa…

- Michel Barnier, negociatorul-șef al UE, a declarat ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Marii Britanii un acord post-Brexit care sa fie mai strans decat orice alt parteneriat incheiat de Blocul comunitar cu o alta țara, insa nu va permite slabirea pieței unice, informeaza Mediafax.

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana anul viitor fara un acord „nu va fi un capat de lume”, dupa ce ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat saptamana trecuta ca acest lucru ar dauna grav economiei, relateaza Sky News.