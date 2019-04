Manfred Weber intervine astfel intr-o lunga dezbatere legata de faptul ca europarlamentarii isi desfasoara cea mai mare parte a activitatii la Bruxelles, dar sesiunile lunare in plen au loc la Strasbourg.



Manfred Weber a declarat ca intelege de ce costurile ridicate pentru aceste doua sedii nemultumesc multa lume.



'Parlamentul European ar trebui sa aiba dreptul de a decide in mod independent cum sa-si organizeze munca si unde isi are sediul - la Strasbourg sau la Bruxelles', a afirmat Weber in interviu.



La Strasbourg se afla sediul oficial al PE, dar comisiile se…