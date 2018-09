Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului PPE, Manfred Weber, dupa intalnirea cu Dancila: Sunt extrem de ingrijorat de situatia din Romania, tara face pasi inapoi in lupta anticoruptie si se fac presiuni asupra independentei justitiei.

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, s-a intalnit marti cu liderul Grupului Partidului Popular European, Manfred Weber, ocazie cu care a avut loc "un schimb deschis de opinii" cu privire la situatia din Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES,…

- USR considera ca scrisoarea transmisa liderilor europeni de catre Viorica Dancila este revoltatoare si periculoasa, iar afirmatia potrivit careia protestele au fost "o incercare de inlaturare pe cale violenta a guvernului" este inacceptabila in contextul sutelor de dovezi video si marturii ale victimelor…

- Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca "se pare" ca intalnirea presedintelui cu premierul a avut loc "la solicitarea Bruxelles-ului"."Am vorbit cu dumneai (cu Viorica Dancila - n.r.) dupa intalnirea de la Cotroceni. Au discutat despre cum sa colaboreze in contextul…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au avut o intrevedere de o jumatate de ora, miercuri dimineata, la Palatul Cotroceni. Intalnirea celor doi vine in contextul unor zvonuri despre intentia Guvernului de a adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere.Vezi…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat aproximativ 40 de minute cu presedintele Klaus Iohannis, pe fondul informatiilor privind posibilitatea adoptarii unei Ordonante de Urgenta a Guvernului privind amnistierea si gratierea unor fapte penale. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Ordonanta de urgenta privind gestionarea deseurilor provenite din ambalaje, in dezbaterea Guvernului. Actul normativ are ca principal obiectiv cresterea ratei de reciclare, a declarat premierul Viorica Dancila, in ședința de Guvern. In plus, se stabilete un calendar etapizat pentru inlocuirea ambalajelor…

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…