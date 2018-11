Germanul Manfred Weber a fost ales joi, la Helsinki, candidatul Partidului Popular European (PPE) la presedintia viitoarei Comisii Europene (2019-2024). Weber a fost votat de 492 de delegati PPE (79,2%) si declarat castigator in dauna finlandezului Alexander Stubb, care a obtinut 127 de voturi (20%). In total au fost 623 de voturi exprimate, dintre care doua nule. Parlamentul European a solicitat ca presedinte al Comisiei Europene sa devina unul dintre capii de lista in alegerile europarlamentare, asa cum s-a intamplat cu Jean-Claude Juncker in 2014 (asa-numitul sistem 'Spitzenkandidat').…