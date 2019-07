Germanul Manfred Weber, candidat perdant la presedintia Comisiei Europene, a denuntat joi in mod deschis o "axa Macron-Orban", pe care o acuza ca ar fi "maturat dintr-o simpla miscare a mainii" rezultatul alegerilor europene, informeaza France Presse.



Weber, membru al dreptei bavareze, se afla in capul listei conservatorilor europeni si ar fi trebuit, daca sistemul "Spitzenkandidaten" ar fi fost aplicat, sa preia presedintia Comisiei.



Dar el s-a ciocnit de un tir de baraj, in special din partea presedintelui francez Emmanuel Macron, dar si a premierului ungar Viktor Orban,…