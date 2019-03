"Daca procedurile legale impotriva dnei Kovesi nu sunt revocate, vom solicita o dezbatere in urmatoarea sesiune plenara a PE", atentioneaza intr-un mesaj pe Twitter politicianul german, care este si candidatul popularilor europeni la presedintia Comisiei Europene.

Manfred Weber face apel de asemenea la Partidul Socialistilor Europeni (PES) si ALDE (Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa) din PE sa ia pozitie impotriva formatiunilor aflate la guvernare in Romania si care sunt membre ale acestor grupuri.

If the legal proceedings against Ms Kovesi are not undone, we will…