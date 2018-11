Weber a fost votat de 492 de delegati PPE (79,2%) si declarat castigator in dauna fostului premier finlandez Alexander Stubb, care a obtinut 127 de voturi (20%). Parlamentul European a solicitat ca presedinte al Comisiei Europene sa devina unul dintre capii de lista in alegerile europarlamentare, asa cum s-a intamplat cu Jean-Claude Juncker in 2014 (asa-numitul sistem 'Spitzenkandidat').

Eventualul nominalizat va trebui sa fie aprobat de o majoritate in Parlamentul European, dar Consiliul European va trebui sa aprobe decizia finala. Acest sistem a fost introdus pentru a imbunatati transparenta…