Manfred Weber, candidat PPE. Un europarlamentar veteran, ”maestru al consensului”

Stiri pe aceeasi tema

- „Romania pentru mine nu este o tara neutra, este o tara fata de care am sentimente profunde. Ma gandesc la poporul roman. Imi place de el. Romania este un furnizor de stabilitate, nu un consumator de stabilitate. Fara Romania, Uniunea Europeana nu ar fi completa. Romania sarbatoreste pe 1 decembrie…

- Vorbind in plenul Parlamentului European, marti, in cadrul unei dezbateri despre viitorul Europei, Klaus Iohannis a ales sa transmita oficialilor prezenti la Strasbourg, intrei ei Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, ca “romanii sunt conectati activ la valorile civice. Au dovedit-o cat…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…

- Eurodeputata Renate Weber, din grupul ALDE, a declarat miercuri, la Strasbourg, pentru Agerpres, ca intelege foarte bine ca abaterile de la statul de drept, incalcarile democratice si ale drepturilor omului trebuie sanctionate, dar a precizat ca nu stie daca articolul 7 din Tratatul de la Lisabona…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, in cadrul Discursului sau anual privind Starea Uniunii, ca executivul comunitar se opune tuturor atingerilor statului de drept si a afirmat

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a rostit, miercuri dimineata, in sediul din Strasbourg al Parlamentului European, discursul anual despre "Starea Uniunii". Seful CE urmeaza sa prezinte viitoarele masuri concrete in sensul construirii unei Uniuni Europene "mai coezive, mai puternice…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, rosteste, miercuri dimineata, in sediul din Strasbourg al Parlamentului European, discursul anual despre "Starea Uniunii". Seful CE urmeaza sa prezinte viitoarele masuri concrete in sensul construirii unei Uniuni Europene "mai coezive, mai puternice…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, isi pregateste sustinatorii pentru o eventuala infrangere intr-un vot al parlamentarilor europeni de miercuri privind statul de drept din Ungaria, scrie Politico. „Sunt majoritari parlamentarii pro-imigratie in Parlamentul European”, a afirmat Orban intr-un videoclip…