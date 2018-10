Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a pronuntat in favoarea adoptarii deciziilor in Uniunea Europeana pe baza de majoritate de voturi, nu prin actualul sistem de unanimitate, transmite dpa. Aceasta va fi o problema-cheie la viitoarele alegeri…

- "Atrag atenția asupra unui fapt grav: este inacceptabila tendința unor membri ai Parlamentului European de a face din Romania o ținta de campanie electorala, un mijloc catre un scop politic personal, legat de alegerile europene viitoare. Romania este o țara stabila, in care legile sunt respectate,…

- Liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, favoritul Angelei Merkel pentru șefia Comisiei Europene, a criticat dur Romania pentru protestele din 10 august. Europarlamentarul PSD, Andi Cristea, il avertizeaza pe Weber ca prin astfel de atacuri nu face decat sa-și indeparteze voturile…

- Seful grupului parlamentar al PPE din Parlamentul European, germanul Manfred Weber, avertizeaza Ungaria ca respectarea drepturilor europene de baza este obligatorie. El critica dur si guvernul de la Bucuresti.

- "Nu putem continua ca si pana acum in UE", a scris Manfred Weber in mesaje postate pe Twittter. "Voi contribui la reintoarcerea la popor a Europei si la restabilirea legaturii dintre cetateni si Uniunea Europeana. Vreau sa incep un nou capitol in UE", a mai scris el. Manfred Weber, membru…

- Cancelarul german Angela Merkel a fost de acord sa sprijine candidatura compatriotului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, au relatat joi mai multe publicatii germane, preluate de Reuters,…