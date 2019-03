"Am 46 de ani si am crescut in Bavaria. Generatia mea poate sa spuna ca in Europa, peste tot, guverneaza libertatea si pacea. (...) Acest lucru este posibil pentru ca lideri din partea familiei PPE au reusit sa faca acest lucru. Eu lupt impotriva tuturor celor care vor sa distruga Europa de azi, impotriva nationalistilor, populistilor. (...) Aceasta Europa a fost construita de noi. Suntem mandri si o vom apara si pe viitor. Traim in cea mai buna Europa pe care am avut-o vreodata, (...) dar mai sunt multe lucruri de rezolvat. Primul mesaj al Manifestului PPE este ca eu visez la o Europa mai…