- Manfred Weber, candidatul cap de lista al Partidului Popular European (PPE) la viitoarele alegeri europene, a cerut oficial miercuri ca partidului ungar Fidesz sa-i fie suspendat temporar dreptul de vot pe fondul preocuparilor ca desconsidera statul de drept, au declarat participanti la o reuniune…

- Partidul la putere in Ungaria, Fidesz, va parasi imediat Partidul Popular European (PPE) daca se ia o decizie de a-l suspenda, a declarat miercuri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban agentiei de presa MTI, preluata de Reuters. Fidesz nu poate accepta nicio decizie de…

- "Ultimele zile nu au fost usoare in cadrul familiei PPE. Am avut niste solicitari formale de a intreprinde o actiune fata de prietenii nostri din Ungaria. Am avut ocazia sa ma intalnesc cu premierul Viktor Orban, martea trecuta la Budapesta. Am discutat despre problemele cu care ne confruntam si…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a scris liderilor europeni conservatori care au initiat procedura de expulzare a Fidesz, partidul pe care il conduce, din grupul Partidului Popular European (PPE), cerandu-si scuze pentru limbajul ofensator, dar mentinandu-si pozitiile politice. Conform…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca formatiunea sa politica, Fidesz, ar putea iesi din Partidul Popular European (PPE), transmite Reuters, care preia postul national de radio din Ungaria, scrie agerpres.ro. Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a cerut marti ca Fidesz sa retraga…

- Partidul de guvernamânt din Ungaria, Fidesz, va înlocui panourile anti-Bruxelles, dupa ce principala formatiune de centru-dreapta a Parlamentului European a amenințat ca îl va exclude din rândurile sale, a declarat joi șeful de personal al premierului Viktor Orban, relateaza…

- "Exista un lucru care este mai important decat disciplina de partid, este apararea valorilor crestine europene si oprirea imigratiei. Nu putem ceda asupra acestor lucruri", a postat pe Twitter purtatorul de cuvant al guvernului conservator, Zoltan Kovacs. Intr-o scrisoare deschisa catre…