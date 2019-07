Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor de ultima ora de pe culoarele summitului UE de la Bruxelles de la care se asteapta desemnarea sefilor structurilor de conducere comunitare, liderii europeani ar merge pe ideea ca postul de presedinte al Comisiei Europene sa fie atribuit socialistului Frans Timmermans, in ciuda…

- Majoritatea cetatenilor tarilor din Grupul de la Visegrad (V4; Cehia, Polonia, Slovacia si Ungaria) nu il sustin pentru functia de presedinte al Comisiei Europene nici pe candidatul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, nici pe candidatul socialist Frans

- Eurodeputatii români din grupul Partidului Popular European (PPE) în cadrul Parlamentului European (PE) cred cu tarie în sansele lui Manfred Weber de a fi numit presedinte al Comisiei Europene, în pofida opozitiei exprimate de unii lideri europeni si chiar de unele grupuri din…

- Partidul Popular European il sustine "in unanimitate" pe Manfred Weber pentru sefia Comisiei Europene, a declarat miercuri in Spania presedintele in exercitiu al CE, Jean-Claude Juncker, care a atras atentia ca "nu exista niciun plan B, nu exista nici macar un plan A, exista o decizie". "PPE nu sustine…

- Dreapta europeana este gata de lupta pentru a obtine presedintia noii Comisii de la Bruxelles si va bloca orice alta candidatura, cu riscul de a face sa esueze summitul pentru nominalizarile UE de pe 20 si 21 iunie, relateaza AFP. Candidatul sau, bavarezul Manfred Weber, a fost reales miercuri detasat…

- La finalul unei reuniuni a Conferintei presedintilor (formata din presedintele Parlamentului European si liderii grupurilor politice din PE), Tajani a spus ca o majoritate a Parlamentului European este favorabila sistemului 'Spitzenkandidat' (candidatul cap de lista - n.r.) si ca pozitia PE va fi…

- Sefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc in cadru informal marti, la Bruxelles, pentru a analiza rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai si pentru a incepe procesul de desemnare a sefilor principalelor institutii ale UE. Funcţiile…

- Premierul Viktor Orban a anuntat luni ca guvernul Ungariei isi retrage sprijinul pentru candidatura conservatorului Manfred Weber la functia de presedinte al Comisiei Europene, transmite MTI, potrivit agerpres.ro.