- Rusia a testat arsenalul nuclear al fortelor navale in cadrul unui exercitiu in Oceanul ArcticIn cadrul exercitiului, au fost lansate rachete balistice de pe submarine nucleare pozitionate in marile Barents si Ohotsk.De asemenea, bombardiere cu raza lunga de actiune…

- Aproape 700 de militari din opt tari membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si din Ucraina, precum si in jur de 40 de avioane participa la exercitiul aerian international "Clear Sky-2018" la aerodromul Starokonstatinov din vestul Ucrainei, pe fondul crizei cu Rusia vecina.

- Doua submarine militare ruse au initiat, miercuri, o serie de exercitii in Marea Neagra, anunta Flota militara rusa din aceasta zona, conform site-ului agentiei Tass, preluat de Mediafax. „Submarinele Krasnodar si Novorossiisk au initiat efectuarea misiunilor incredintate in conformitate cu planul de…

- Rusia a organizat cele mai ample manevre militare din 1981 incoace, totul in cadrul exercitiului „Vostok 2018“ la care au fost invitate sa participe mari unitati din China si Mongolia, transmitand astfel un semnal imposibil de ignorat privind capacitatile militare pe care le poate reuni cooperarea dintre…

- Rusia lanseaza marți, 11 septembrie, cele mai mari manevre militare din istoria sa, cu implicarea a 300 de mii de militari. Acestea au fost denuntate de NATO ca o repetitie a "unui conflict de mare anvergura", scrie agerpres.ro.

- Aproximativ 300.000 de oameni, toate componentele armatei si soldati chinezi in sprijin: Rusia va lansa marti cele mai mari manevre militare din istoria sa, denuntate de NATO ca o repetitie a 'unui conflict de mare anvergura', noteaza luni intr-o ampla sinteza France Presse, scrie agerpres.ro. Aceasta…

- Fortele armate din estul Rusiei au intrat in alerta saptamana aceasta in vederea pregatirii celor mai ample exercitii din ultimii aproape 40 de ani, manevre in care vor fi implicate si China si Mongolia.

