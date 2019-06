Stiri pe aceeasi tema

- O persoana care s-a inecat in Lacul Morii din București a fost scoasa la mal de scafandrii de la ISU.Potrivit primelor informații, trupul acestuia a fost gasit la 10 metri de mal și la o adancime de doi metri. Este vorba despre un barbat de 30 de ani. Citește și: Scandal la ședința…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a fost la un pas sa moara in apa marii astazi, in zona Hanul Piraților din Mamaia. El a fost resuscitat și transportat cu elicopterul la spital. Victima s-au aventurat in apa marii chiar daca salvamarii arborasera steagul galben, semn ca sunt valuri și curenți puternici,…

- Clipe de panica pentru Catalin Moroșanu, dupa ce a avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unor dureri puternice. Totul s-a intamplat dupa meciul cu Daniel Sam. Dupa incheierea galei de la Cluj, Catalin Moroșanu a ajuns la spital. Moroșanu a ajuns la spital pentru ca avea dureri foarte puternice.…

- Acum are la picioare cangrena si refuza internarea, aceasta afectiune fiind un tip de necroza cauzata de circulatia insuficienta a sangelui, ceea ce poate pune in pericol si viata acestuia. Poate aparea ca urmare a unui traumatism sau o infectie, in special la persoanele care sufera de o problema cronica…

- Un nou caz de meningita, de aceasta data in Pitesti. O adolescenta in varsta de 16 ani este in stare grava la spital, transmite Digi24.ro. Fetei i s a facut rau ieri dupa iesirea de la cursuri si a fost transferata de urgenta la Institutul Matei Bals din Capitala.Adolescenta a venit de la scoala, i…

- Prima editie de la Bucuresti a Maratonului Resuscitarii va avea loc sambata in Sun Plaza, organizata fiind de Fundatia pentru SMURD, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti - Ilfov si centrul comercial, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al Fundatiei…

- Cea de-a 8-a editie a Conferintei Internationale Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru invațamantul liceal – „2Day Ambassador”, s-a desfasurat in perioada 26-28 Martie, la Palatul Parlamentului, Camera Deputatilor, avand ca principali participanti peste 270 de elevi din cadrul Consiliului…