Manevre de amploare în Rusia. Participă militari din China, India, Pakistan şi alte ţări din Asia Centrală Organizate in principal in regiunea Orenburg, la frontiera cu Kazahstanul, manevrele Tentr-2019 implica ”peste 20.000 de vehicule militare, aproximativ 600 de aparate de zbor si pana la 15 nave”, a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul rus al Apararii.



In afara de militari rusi, trupe venite din China, India, Pakistan si mai multe tari din Asia Centrala participa la aceste manevre. Aproximativ 20 de avioane si elicoptere chineze iau parte la exercitii.



Exercitiile au la baza un scenariu in care o tara nedeterminata, convertita la islamul radical, intra in conflict cu

Sursa articol si foto: rtv.net

