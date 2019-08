Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, afirma ca ALDE nu are cum sa plece de la guvernare, acest partid "ramane intr-o guvernare impotenta, asa cum a zis Tariceanu", pana cand se va genera o majoritate parlamentara care sa duca la caderea acestui Executiv. "In ceea ce priveste…

- Senatorul Adrian Țuțuianu (Pro Romania) a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca in ALDE sunt doua curente de opinie și a pronosticat ca formațiunea va ieși de la guvernare pe 20 august.„In ALDE sunt doua curente de guvernare, alesii locali spun ca sa ramana la guvernare. Dar sunt…

- Marian Cucșa a reacționat dupa ce vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a spus ca ALDE pune presiune ca PSD sa-l susțina la prezidențiale pe Tariceanu. ”Eu stiu ca Maramuresul e mai departe de Capitala, dar ma gandeam ca deja si la Baia Mare s-a aflat ca informatia circula pe "autostrazile" Internetului…

- Vicepresedintele PRO Romania Ioana Maria Petrescu a declarat luni, la Oradea, ca partidul sau trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, informeaza Agerpres. ”Personal, eu cred ca Pro Romania trebuie sa aiba un candidat propriu. Sa fie membru in partid. Eu as vrea ca Pro Romania…

- 'Eu ma astept de la partidul meu sa fi inteles mesajul votantilor din 26 mai si sa vina cu un candidat care sa raspunda cerintelor acestui electorat. Personal, eu cred ca PRO Romania trebuie sa aiba un candidat propriu. Sa fie membru in partid. Eu as vrea ca PRO Romania sa devina un partid puternic,…

- PSD ar urma sa "impinga" ALDE in afara Guvernului, in toamna acestui an, daca Tariceanu va candida la prezidentiale, sustine Alina Gorghiu, fost presedinte al PNL. Senatoarea liberala afirma ca "PSD are pe agenda sa-l scoata pe liderul ALDE de la guvernare daca mai manifesta mare nemulțumire și tulbura…

- De altfel, in ALDE au mai existat discuții despre o eventuala ieșire de la guvernare și la inceputul acestui an, cand sondajele interne aratau prabușirea partidului in opțiunile electoratului. In cele din urma, ALDE a decis sa ramana in guvernul Dancila, dar a decontat alianța cu PSD printr-un scor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu exclude sa candideze din partea PSD la președinție, daca partidul o va cere. ”Daca nu exista o alta opțiune care efectiv sa ne duca spre turul II, daca partidul îmi va cere, nu voi face un pas înapoi, dar opțiunea mea este sa…