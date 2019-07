Mănescu: Toate discuţiile bilaterale şi în format extins vor conţine componenta de aderare la Schengen Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat joi ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate a diplomatiei romanesti. "Evocand perioada in care am fost europarlamentar, va pot spune cu certitudine ca (...) in fiecare moment si Parlamentul si Comisia au spus ca Romania este pregatita sa intre in Schengen, din punct de vedere tehnic si logistic. (...) Practic, noi functionam de facto ca un stat membru Schengen, dar de jure nu suntem considerati ca atare. Romania nu cere nimic altceva decat sa fie respectat Tratatul, noi suntem membri cu drepturi depline, ne-am indeplinit angajamentele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a afirmat ca, prin numirea lui Mircea Geona în funcția de adjunct al secretatului general al NATO, România intra în normalitate, precizând ca nominalizarea este o recunoaștere a performanțelor

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Un...

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, are foarte multa experienta si a dovedit ca poate…

- „Acum, evocand perioada in care am fost europarlamentar, va pot spune cu certitudine ca am trecut prin foarte multe etape și absolut in fiecare moment și PE și Comisia au spus ca Romania e pregatita sa intre in Schengen, din punct de vedere tehnic și logistic. Practic, noi funcționam de facto ca…

- El si-a amintit momentele tensionate din capitala Republicii Moldova, dupa ce guvernul din care face parte a fost investit. "Eu am avut o experienta foarte interesanta, de mai multe zile (...) eu nu aveam acces in Ministerul de Externe, in care erau cateva zeci de persoane, vreo 20 sportivi…

- Stadiul relatiilor bilaterale romano-qatareze a constituit una dintre temele discutiilor avute joi de premierul Viorica Dancila cu seicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, viceprim-ministru si ministru al afacerilor externe al statului Qatar, aflat in vizita in Romania. Cei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit joi pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale din Emiratele Arabe Unite, seicul Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, cu acest prilej cei doi oficiali realizand o trecere in revista a stadiului si perspectivelor relatiilor economice si comerciale…

- Intr-o scrisoare catre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care se afla in posesia redacției SPIEGEL, Krichbaum critica guvernul și parlamentul de la București. De la alegerile din 2016, ei „au lucrat in mod sistematic pentru a impiedica lupta foarte necesara impotriva corupției și…