- Ministrul de externe roman, Ramona Manescu, si omologii sai bulgar, Ekaterina Zaharieva, croat, Gordan Grlic-Radman, si elen, Nikos Dendias, au exprimat, in cadrul unei intalniri in marja Adunari Generale a ONU, sprijinul deplin al statelor lor pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri, in calitate de sef al delegatiei Romaniei, interventia nationala in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care se desfasoara la New York. Potrivit agendei sefului statului, interventia va fi sustinuta la ora 16.15…

- 'Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei bilaterale dintre Romania si Statul Israel si au evidentiat dorinta comuna de aprofundare a cooperarii dintre cele doua state, atat in planul dialogului politic, cat si in domeniul economic si sectorial. In context, a fost…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil România va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care îi revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, are foarte

