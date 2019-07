Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va fi decorata de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul National "Steaua Romaniei". Decizia presedintelui Romaniei vine dupa ce tenismena noastra s-a impus la Wimbledon, castigand cel de-al doilea ei turneu de Grand Slam. "Ca urmare a performantei extraordinare obtinute…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca asteapta ca premierul Viorica Dancila sa vina cu propunerile de remaniere si si-a exprimat parerea ca ministrii de Interne si de Externe ar trebui sa fie schimbati. "Sunt foarte nemultumit de cum actioneaza PSD. Nu ascund acest…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa la ora 13:00, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Declarațiile președintelui vor fi transmite in direct pe Libertatea.ro. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va susține miercuri, 10 iulie a.c., ora 13:00, la Palatul…

- Presedintele Iohannis a semnat decretele de numire pentru noii miniștri la Justiție, Fonduri Europene și Romanii de pretutindeni Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de numire in funcția a miniștrilor propuși de Viorica Dancila. Totodata, președintele a anunțat oficial, printr-o scrisoare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, prin intermediul Administratiei Prezidentiale, ca, in ultimele zile, in spațiul public au aparut speculații cu privire la oportunitatea organizarii, pe 20 mai, la Palatul Cotroceni, a ceremoniei solemne in cadrul careia, la 30 de ani de la Revoluția Romana…

- "In ultimele zile, in spațiul public au aparut speculații cu privire la oportunitatea organizarii, pe 20 mai a.c., la Palatul Cotroceni, a ceremoniei solemne in cadrul careia, la 30 de ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989, anul 2019 urma sa fie declarat „Anul omagierii victimelor comunismului”.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va declara anul 2019 drept "Anul omagierii victimelor comunismului", in cadrul unei ceremonii publice care va avea loc luni, 20 mai, la Palatul Cotroceni, in contextul implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989. ”Inca de la preluarea…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, joi seara, la ora 19.00, la Palatul Cotroceni, un mesaj public pe tema referendumului. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi. Presedintele Romaniei a semnat, joi, decretul pentru organizarea unui referendum national,…