- OMV Petrom lanseaza competiția naționala de proiecte „RO SMART in Țara lui Andrei”, o competiție care urmarește sa sprijine dezvoltarea sustenabila a comunitaților din Romania, prin tehnologie. Inscrierea proiectelor are loc in perioada 10 septembrie – 23 octombrie, pe site-ul www.taraluiandrei.ro,…

- Primarul Emil Boc anunța amplasarea în mai multe zone din Cluj-Napoca de ”copaci” de încarcare a telefoanelor mobile. ”Am preluat acești copaci de la Untold și i-am pastrat. Sunt amplasați în mai multe zone din oraș, cum este cel…

- Ridurile sunt în general asociate cu îmbatrânirea. Cu toate acestea, ridurile pot fi și rezultatul pierderii în greutate sau a factorilor de mediu precum soarele. În afara de cremele faciale, botoxurile și lifturile pentru fața, exista și modalitați naturale de reducere…

- Haideti sa gandim in felul urmator: femeie, femeie de afaceri, antreprenor, rebela, doritoare de cariera, care sa va invete cum sa faceti bani. Credeti sa asa ceva este posibil intr-o societate traditionala?"Dezvoltarea femeilor a fost intotdeauna pasiunea mea.

- Timp de patru zile, in perioada 17-20 iulie, o delegație a membrilor comisiilor de specialitate de pe langa Comitetul Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru, Republica Moldova, a vizitat mai multe obiective și proiecte Regio de succes din Regiunea Centru. Prima vizita s-a desfașurat in județul Sibiu,…

- Persoanele care dețin in prezent mici exploatații agricole pot primi 15.000 de euro prin intermediul unei linii de finanțare destinata sprijinirii fermelor mici. Sunt eligibili fermierii care dețin cateva hectare de teren sau un numar mic de animale in ferma proprie. Programul de finanțare este programat…

- Facilitatea pentru cresterea albastra la Marea Neagra Ministerul Afacerilor Externe și Comisia Europeana au organizat astazi atelierul național privind Facilitatea pentru Creșterea Albastra la Marea Neagra. În deschiderea evenimentului, Melania-Gabriela Ciot, secretar de stat pentru afaceri…

- AUDI si Hyundai doresc sa colaboreze pentru dezvoltarea tehnologiei pe baza de celule de combustibil. Cele doua companii intentioneaza sa faca schimb de brevete si sa obtina acces la componente care nu se afla la dispozitia concurentei.